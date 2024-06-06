От 4 до 5 лет тюрьмы: вынесен приговор по делу об аварии на шахте им. Ленина

В Карагандинской области огласили приговор подсудимым по делу о трагедии на шахте им. Ленина. Четверо сотрудников, оказавшихся на скамье подсудимых, получили наказание в виде лишения свободы от 4 до 5 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

Суд состоялся в Шахтинском городском суде. Было рассмотрено дело о гибели пяти горняков во время аварии на шахте им. Ленина.

В результате следствия были задержаны четверо сотрудников шахты: начальник участка вентиляции и техники безопасности, главный инженер, начальник смены и помощник начальника участка и техники безопасности и прогноза.

По решению суда обвиняемые получили наказание от 4 до 5 лет лишения свободы.

При этом суд отказал потерпевшим в взыскании с осужденных по 20 миллионов тенге в пользу каждого.

- Суд приговорил признать подсудимых виновными по части 3 статьи 277 УК «Нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и приговорил начальника участка вентиляции и техники безопасности к 5 годам лишения свободы, помощника начальника участка вентиляции, техники безопасности и службы прогноза, а также начальника смены к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Помощнику начальника участка вентиляции техники безопасности назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, - огласил приговор судья.

Осужденных взяли под стражу в зале суда. Они будут отбывать наказание в учреждении УИС минимальной безопасности. Всем четверым назначили запрет на занятие руководящих должностей в горнодобывающей отрасли на три года.

Напомним, авария на шахте имени Ленина произошла в ноябре 2022 года. Из-за неконтролируемого выброса метана при бурении газодренажных скважин погибли пять горняков, еще четверых госпитализировали с отравлением и различными травмами в центральную больницу Шахтинска.