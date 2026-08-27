От 3D-шоу до гигантских яблок: во сколько может обойтись День города в Алматы

В Алматы на проведение нескольких мероприятий, связанных с празднованием Дня города, планируют направить более 435 млн теңге. Среди них — 3D-шоу с салютом, концертная и детская программы, оформление площади Абая, а также фестиваль «Көк төбе Опера», передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующие лоты опубликованы на портале государственных закупок. Согласно техническим спецификациям, основные мероприятия запланированы на 19–20 сентября.

198,2 млн теңге на 3D-шоу и салют

Самая крупная из обнаруженных закупок — организация 3D Mapping Show стоимостью 198,2 млн теңге. Аудиовизуальное представление пройдет на площади «Астана», а изображение будут проецировать на фасад здания КБТУ.

Для мероприятия подрядчик должен разработать оригинальный 3D-контент с учетом архитектуры здания. Продолжительность самого проекционного шоу составит не менее семи минут, видеоряд будет синхронизирован с музыкой и световыми эффектами.

Для показа планируется использовать не менее 20 профессиональных лазерных видеопроекторов с разрешением не ниже 4K. Окончательное количество оборудования определят с учетом площади и архитектурных особенностей фасада.

Звуковое сопровождение обеспечат не менее 40 акустических систем и 40 сабвуферов. Также предусмотрено использование как минимум 50 автоматизированных световых приборов.

Завершить программу планируется профессиональным праздничным салютом продолжительностью не менее семи минут. Согласно требованиям, пиротехническое шоу должно быть синхронизировано с финальной сценой 3D Mapping Show и завершиться кульминационным залпом.

В стоимость закупки входят разработка сценария и концепции, создание 3D-графики, обследование фасада, аренда и доставка оборудования, монтаж и демонтаж, репетиции, техническое сопровождение, работа специалистов и проведение салюта.

70,6 млн теңге на концертную программу

На портале госзакупок размещен еще один лот, связанный с празднованием Дня города. На организацию праздничной концертной программы на площади Абая предусмотрено 70,6 млн теңге.

Основной концерт запланирован на 20 сентября и должен продлиться не менее полутора часов. Согласно требованиям, в нем должны принять участие как минимум семь профессиональных артистов, один из которых должен иметь почетное или государственное звание в сфере культуры и искусства.

Также предусмотрены выступления хореографического коллектива, работа ведущих, DJ-сеты, фото- и видеосъемка, а также создание специального контента для LED-экранов.

Фото: акимат Алматы

80 млн теңге на программу для детей

Отдельный лот стоимостью около 80 млн теңге касается организации детской развлекательной программы на площади Абая.

Согласно технической спецификации, 20 сентября должно состояться выступление детского музыкального проекта продолжительностью не менее 40 минут. В основном сценическом составе должны быть как минимум 37 участников, а совокупное количество просмотров видеоконтента проекта в интернете — превышать 3,5 млрд. Также предусмотрено совместное выступление с Народным артистом Республики Казахстан.

В стоимость должны войти авиаперелеты участников в Алматы и обратно, проживание в гостинице, питание, трансфер, гримерные, костюмы, реквизит, техническое обеспечение и другие расходы, предусмотренные райдером.

Развлекательная программа рассчитана на два дня — 19 и 20 сентября. На площади планируют задействовать не менее 15 аниматоров, столько же артистов в образах «живых статуй» и 15 артистов в ростовых куклах.

Для детей и родителей также предусмотрена семейная мастерская, где должны провести как минимум 12 различных мастер-классов. Кроме того, планируется организовать детский городок с научно-познавательными шоу и аквагримом, интерактивную зону с роботами и площадку для творческих игр.

Еще 36,7 млн теңге — на оформление площади Абая

Еще одна закупка стоимостью 36,6 млн теңге предусматривает комплексное оформление площади Абая, где 19–20 сентября пройдут праздничные мероприятия ко Дню города.

Согласно технической спецификации, на площади предусмотрена установка большого шатра площадью не менее 400 квадратных метров, рассчитанного как минимум на 200 человек, а также шести дополнительных шатров.

Одним из элементов оформления станут шесть крупных конструкций в форме красных яблок. Четыре из них должны быть диаметром не менее пяти метров, еще два — семь метров.

На площади также планируют оборудовать зоны отдыха для гостей, установить столы и стулья, оформить сцену растениями. Кроме того, на время празднования предусмотрено временно закрыть сухой фонтан размером 18 на 18 метров специальным покрытием, чтобы эту территорию можно было безопасно использовать во время мероприятий.

Все элементы праздничного оформления должны быть установлены и готовы к эксплуатации не позднее 16 сентября, а после завершения празднования подрядчик обязан демонтировать конструкции и вывезти оборудование.

Еще 50 млн теңге — на «Көк төбе Опера»

Кроме того, управление культуры разместило лот стоимостью 50 млн теңге на организацию и проведение мероприятия «Көк төбе Опера». В прошлом году фестиваль классической музыки под открытым небом также был приурочен ко Дню города.

Фото: акимат Алматы

Согласно технической спецификации, мероприятие пройдет на площади парка «Көк-Төбе», однако точная дата будет согласована с заказчиком.

В концертной программе должны принять участие приглашенный оперный певец мирового уровня, заслуженные деятели Казахстана, лауреаты международных конкурсов, деятели искусства и творческие коллективы.

Зрителям планируют представить произведения национального и мирового музыкального искусства — известные арии из опер и оперетт, а также мировые музыкальные хиты в различных жанрах, включая джаз и мюзиклы.

На площадке предусмотрят не менее 500 посадочных мест. Сценическое пространство должно быть рассчитано на одновременное размещение до 50 человек.

Кроме того, техническая спецификация предусматривает установку LED-экрана площадью не менее 20 квадратных метров, сценическое оформление, декорации и фитодизайн. Для гостей планируется изготовить не менее 300 пригласительных билетов и 100 концертных программ.

К организации мероприятия должны привлечь режиссера, дирижера, звукорежиссера, дизайнера, сценариста, двух ведущих на казахском и русском языках и других специалистов.

Таким образом, общая сумма пяти обнаруженных закупок составляет около 435,5 млн теңге. Из них 198,2 млн теңге предусмотрено на 3D Mapping Show, около 70,6 млн — на концертную программу, 80 млн — на детские мероприятия, 36,7 млн — на оформление площади Абая и еще 50 млн теңге — на проведение «Көк төбе Опера».

При этом речь идет о сумме именно по обнаруженным на портале закупкам, поэтому она не обязательно отражает все расходы города на празднование Дня города.

Напомним, в прошлом году в Алматы в честь Дня города прошел более 200 мероприятий — концерты, книжный фестиваль, digital-шоу и ярмарка яблок.