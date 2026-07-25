От 10 до 150 тысяч тенге: сколько стоит летняя фотосессия в Казахстане

Летом зеленые парки, цветущие поля, закаты и озера позволяют создавать яркие и естественные кадры без сложных декораций. Именно поэтому спрос на услуги фотографов в этот период года заметно возрастает.

Стоимость летней фотосессии может существенно различаться и зависит сразу от нескольких факторов. В первую очередь, на цену влияет опыт и известность фотографа. Начинающие специалисты, как правило, предлагают более доступные тарифы, тогда как фотографы с большим портфолио и высокой востребованностью оценивают свою работу значительно дороже.

Немаловажную роль играет продолжительность съемки. Часовая прогулочная фотосессия обойдется дешевле, чем несколько часов работы на разных локациях. На итоговую стоимость также влияет количество обработанных фотографий: в одни пакеты входит лишь базовая цветокоррекция, в другие — детальная ретушь каждого снимка.

Если съемка проходит в фотостудии, то к стоимости услуг фотографа добавляется еще и аренда помещения, если оно, конечно, не является собственностью студии. Дополнительные расходы могут возникнуть и при выезде за город, необходимости аренды реквизита, привлечении визажиста, стилиста или аренде одежды.

Кроме того, цена зависит от формата съемки. Существуют индивидуальные, семейные, love story, детские и коммерческие фотосессии, и каждая из них имеет разную сложность подготовки и проведения, что также отражается на цене.

Инфографика: Kazinform

К примеру, в Кокшетау стоимость семейной фотосессии в студии составляет 30 000 теңге. Она может включать до четырех участников. Однако если желающих сфоторграфироваться будет больше, то за каждого дополнительного участника фотосессии вы заплатите еще 3 000 теңге. В итоге получите от 40 обработанных фото в электронном виде. Съемка будет происходить на интерьерной фотозоне или белом фоне.

Аналогичная тематическая фотосессия для ребенка стоит дешевле — 20 000 теңге, за дополнительного участника оплата еще 5 000 теңге.

В Петропавловске и Уральске вы сможете найти и экспресс-съемку, которая по времени составит около 30 минут и будет стоить всего 10 000 теңге.

В Таразе, кроме обычных фотосессий за 20 000 — 30 000 теңге, вы можете заказать съемку у премиальных фотографов, которые берут 50 000 -70 000 теңге за час. При этом их услуги весьма востребованны и расписаны на месяцы вперед. Некоторые фотостудии предлагают пакеты фотосессий — базовый и премиум. Стоимость последнего доходит до 150 тысяч теңге.

В Шымкенте средние расценки на фотосессии составляют от 15–20 тысяч теңге до 50–70 тысяч теңге. Самые дорогие прайсы доходят до 70–100 тысяч теңге за 2–3 часа съемки. Здесь вам вручат большее количество фотографий, а также окажут помощь в подборе образа и локации, иногда съемка даже включает услуги визажиста и аренду студии. На OLX также можно найти предложения фотосессий в диапазоне 20 000 — 40 000 теңге. Есть и нейрофотосессии, которые стоят от 5 до 50 тысяч.

Если же сравнивать расценки в различных городах страны, то самые дешевые фотосессии вы сможете найти в Костанае — от 13 000, а также Павлодаре, Петропавловске, Уральске и Шымкенте — от 15 000 теңге. Чуть дороже — за 20 000 теңге можно найти фотосессии в Кызылорде, Кокшетау, Жезказгане, и, Таразе и Алматы. Жителям Туркестана, Актобе и Караганды доступны съемки за 23 000 — 25 000 теңге. Чтобы запечатлеть себя или свою семью в Талдыкоргане, Астане и Актау, минимально вам потребуется 30 000 теңге. Самые дорогие фотосессии в Усть-Каменогорске — цена стартует от 35 000 теңге и Семее — от 40 000 теңге.

Ну, а верхний предел цен на фотосессии, как мы уже обозначили, может доходить до 100-150 тысяч.

Напомним, ранее мы выясняли, где в Казахстане самые дорогие и самые доступные конные прогулки.