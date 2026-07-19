Где в Казахстане самые дорогие и самые доступные конные прогулки

Летний отдых на лошадях остается одним из самых популярных видов активного досуга. Корреспондент Kazinform выяснил, сколько стоят конные прогулки в разных регионах страны, где можно покататься дешевле, а где посетителям предлагают многочасовые туры, VIP-программы, фотосессии, обучение верховой езде и даже отдых в юрте после маршрута.

Самыми доступными по цене оказались Актау и Кызылорда: там час конной прогулки стоит 3000 тенге. Столько же стоит прокатиться на лошади в Актобе. Кроме того, за 5000 тенге посетителям предлагают 20-минутную прогулку с галопом. Для новичков доступно обучение верховой езде — абонемент на четыре занятия обойдется в 20 тысяч тенге.

В Туркестане, в туристических местах области стоимость зависит от маршрута и продолжительности. Ценник начинается от 4000 тенге за час (места отдыха Толебийского района). В Аксу-Жабаглинском государственном природном заповеднике (Тюлькубасский район) 6–7-часовая конная прогулка обойдется в 10 тысяч тенге. В стоимость входят вход на территорию заповедника, услуги экскурсовода и аренда лошади. В некоторых туристических локациях 20-минутная прогулка — 3 тысячи тенге. В самом городе платные конные прогулки на новом ипподроме планируют запустить в ближайшее время — сейчас, по словам руководства, завершается оформление необходимых документов. Уже сейчас возле мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави туристам предлагают прогулки на лошадях и верблюдах: один круг продолжительностью около пяти минут стоит 1 тысячу тенге, такая же цена действует и на прогулку на верблюде.

В большинстве городов ценник начинается от 5000 тенге за час. Например, в Таразе – там при бронировании двух часов стоимость снижается до 4500 тенге за час. В подарок посетителям предоставляют фото- и видеосъемку. Кроме того, в городе работает центр иппотерапии для детей с психоневрологическими заболеваниями, где дети до 18 лет могут бесплатно покататься на лошадях. Продолжительность такой прогулки составляет 20–25 минут.

Инфографика: Kazinform

Аналогичная цена в Талдыкоргане: час езды стоит 5000 тенге. Для желающих предусмотрена возможность прокатиться на VIP-лошади — стоимость составляет 7000 тенге за час. Также гостям предлагают двухчасовой конный тур за 12 тысяч тенге, в который входит час отдыха в юрте после прогулки.

В Костанае часовая конная прогулка с выездом в лес стоит 5000 тенге. Для детей доступны катание на лошади или пони — 500 тенге за два круга. Также конный клуб предлагает часовую фотосессию с лошадьми за 8000-12000 тенге и обучение верховой езде — абонемент на 12 занятий стоимостью 25 тысяч тенге.

В Караганде часовая прогулка на лошади обойдется от 5000 до 10000 тенге в зависимости от клуба и программы. Похожие цены для Жезказгана – от 5000 до 8000 тенге.

В Петропавловске прогулка 30 минут обойдется в 3000-4000 тенге, а час езды – 5000-8000 тенге. Предусмотрено индивидуальное обучение верховой езде – от 8000 тенге за занятие.

В Уральске конные прогулки предлагают сразу несколько комплексов. Обычно цены стартуют от 5000 до 10000 тенге с человека в зависимости от продолжительности маршрута. В доступе фотосессии с лошадьми — от 5000 тенге.

Час прогулки с галопом в Атырау стоит 5000 тенге. Также посетителям предлагают провести лошадь под уздцы за 2000 тенге, пройти разовое обучение верховой езде за 10000 тенге или приобрести абонемент на 10 занятий за 90 тысяч тенге. Абонемент на месяц верховой езды.

Цены на верховую езду в Шымкенте стартуют от 5000 тенге – за 45 минут катания на лошади. Прогулка с галопом — 15 тысяч тенге, а 45-минутное занятие с тренером обойдется в 14 тысяч тенге. Кроме того, организуются выездные конные туры. Стоимость стандартного тура начинается от 12 тысяч тенге. В эту цену входят трансфер в обе стороны, катание на лошадях продолжительностью 1–2 часа, услуги инструктора и гида, фото- и видеосъемка, а также стрельба из лука. VIP-тур стоит 15 тысяч тенге и дополнительно включает съемку с дрона, профессиональные фото и видео, увеличенное время прогулки (более двух часов) и сопровождение личного гида. Также организаторы предлагают отдельные маршруты: трехчасовой конный тур в ущелье Кыргызлы стоимостью 15 тысяч тенге и пяти-шестичасовой тур в урочище Сердце Сайрамсу за 20 тысяч тенге. В стоимость этих поездок входят трансфер, услуги гида и инструктора, лошадь, фотосессия, дождевики и бесплатный вход на территорию национального парка.

В столице стоимость часовая конная прогулка обойдется в 6000 тенге. Прогулка с сопровождением инструктора обойдется в 8000 тенге, индивидуальное занятие с тренером — 12000 тенге, столько же стоит аренда лошади для фотосессии на один час. Часовая прогулка на породистой лошади предлагается за 15000 тенге. Покататься в лесу начинается от 10000 тенге за час или 16000 тенге за два часа. Для детей предусмотрен прокат лошади в леваде — 4000 тенге за 30 минут и 6000 тенге за час, услуги коневода оплачиваются отдельно — 3000 тенге.

Жители Кокшетау за час езды на лошади могут заплатить 6000 тенге. Кроме того, в регионе популярны конные прогулки по национальному парку «Бурабай». Так, в курортной зоне 30–40-минутная прогулка верхом по лесным тропам с сопровождением инструктора и трансфером до конного двора стоит 7000 тенге. В стоимость входят элементы обучения верховой езде, сопровождение инструктора, остановка для фотосессии и трансфер от точки сбора и обратно. Дополнительно можно заказать стрельбу из лука и попробовать кумыс. Также в Бурабае доступны более продолжительные маршруты: конная прогулка по расширенному маршруту продолжительностью 50–60 минут стоит 10000 тенге.

Фото: Kazinform / Nano Banana

В Павлодаре стоимость часовой конной прогулки начинается от 7000 тенге. В некоторых клубах также предлагают хронометраж поменьше – 45-минутную прогулку за 5000 тенге. Индивидуальное обучение верховой езде стоит 10000 тенге за час, а часовая прогулка с галопом — 15000 тенге. Для любителей длительных маршрутов доступны трехчасовые прогулки стоимостью 15000 тенге.

Аналогичный пакет цен в Семее: 30-минутная конная прогулка стоит 3500 тенге, а часовая — 7000 тенге. Прогулка с галопом обойдется в 4000 тенге за 30 минут или 8000 тенге за час. В стоимость входит сопровождение инструктора, также посетители могут бесплатно воспользоваться алтыбаканом.

В Алматы и Конаеве стоимость часовой конной прогулки в большинстве клубов начинается от 7000 тенге, при этом в ряде мест галоп уже включен в стоимость. Также доступны прогулки продолжительностью 1,5 часа за 9500 тенге и 2 часа за 13 тысяч тенге. Любителям более насыщенных программ предлагают конные туры формата «все включено» стоимостью 16 990 тенге: в цену входят трансфер в обе стороны, 2–2,5 часа верховой езды, сопровождение инструктора, стрельба из лука, фото- и видеосъемка, съемка с дрона, а также чай с баурсаками. Есть и двухчасовые прогулки по живописным маршрутам стоимостью 20 тысяч тенге, в которые также входят чай и баурсаки после поездки.

В Усть-Каменогорске часовая конная прогулка стоит 8000 тенге, а 30-минутная — 6000 тенге. 45-минутная тренировка по верховой езде обойдется в 7000 тенге, а иппотерапия (25 минут) — 5000 тенге. Также клуб предлагает фотосессию с лошадью или пони за 12000 тенге в час и групповые экскурсии продолжительностью 1,5–2 часа стоимостью 4 тысячи тенге с человека (для групп от 10 человек, сопровождающие — бесплатно).

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