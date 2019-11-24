Освоить пустующие земли возле населенных пунктов намерены в Мойынкумском районе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О том, как в отдаленном Мойынкумском районе Жамбылской области реализуется пилотный проект по повышению доходов сельского населения, рассказал аким района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, Правительство РК поддержало предложенный главой региона Аскаром Мырзахметовым проект по повышению доходов жителей Жамбылской области. Пилотный проект предполагает несколько направлений поддержки. Это эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства.

Кроме того, эффективное использование земельных ресурсов каждого жителя села за пределами населенных пунктов. Финансирование проекта осуществляется в рамках программы «Еңбек» - кредитование под 2,5%. Для реализации проекта в каждом районе Жамбылской области определено по одному сельскому округу, где масштабный проект будет реализован в пилотном режиме.

Аким Мойынкумского района Маден Мусаев рассказал о том, как уже реализуется пилотный проект по улучшению бытовых доходов населения в селе Айдарлы Кенесского сельского округа.

«В этом сельском округе имеется один населенный пункт, в котором 363 двора (дома), общая численность населения составляет 2 004 человека, трудоспособное - 723 человека, это 230 дворов. Количество получателей адресной социальной помощи составляет 210 человек в сорока дворах. Число крестьянских хозяйств – 70 в 121 дворе. Всего в этом округе 363 двора имеют приусадебную площадь 58 гектаров, и все они стопроцентно обеспечены водой», - отметил Маден Мусаев.

По словам спикера, созданный в селе Айдарлы сельхозкооператив «Айдарлы Агро-2019» охватит все направления сельхозотрасли. По первому направлению (приусадебные участки) подали заявки на кредит 318 дворов, они планируют выращивать картофель и помидоры, для этого необходимо свыше 14 млн тенге.

«В эту сумму входят расходы на семена 10,5 млн тенге, на удобрения 1,6 млн тенге, на пестициды для химической защиты 2 млн тенге. Председатель сельхозкооператива «Айдарлы Агро-2019» Мейрхан Шалкарбеков проводит работу по заключению договора с алматинским ТОО «КАЗНИИПО» на приобретение семян и других товарно-материальных ценностей.

Кроме того, для очистки девяти километров арычных сетей из местного бюджета выделено 3,5 млн. тенге, в апреле следующего года работы будут завершены».

По второму направлению - животноводство – могут заниматься 197 дворов, которые обеспечены скотом. Из 117 дворов жители готовы приобрести 2 514 голов скота. Это КРС мясного направления, дойные коровы, овцы, лошади, птица, отметил аким Мойынкумского района.

«Будут освоены так называемые «заасфальтные» земли через сельхозкооператив для обеспечения кормами животных. Это такие посевные культуры, как вновь возделываемые многолетние травы (люцерна) 138 га, уже существующие многолетние травы 805 га, кукуруза на зерно 270 га, кукуруза на силос 50 га, ячмень 144 га. Ведутся работы по отводу земельных участков и подведению необходимой инфраструктуры. Объем необходимых для этого средств - 74,5 млн. тенге.

Общая сумма затрат на приобретение 18 единиц техники и оборудования составляет 140 млн тенге, техника будет приобретена через лизинг. Кроме сферы сельского хозяйства, имеется три проекта на организацию и приобретение оборудования для дворовых магазинов. Всего на улучшение социально-бытовых условий сельского населения по нашему пилотному округу реализуется 318 проектов на сумму 496 млн тенге», - рассказал аким Мойынкумского района Маден Мусаев.

Отметим, что Мойынкумский район – один из крупных районов Жамбылской области, но самый отдаленный от областного центра и самый малонаселенный. Расположенный на границе с Карагандинской областью этот район отличается суровым климатом, на его территории раскинулась пустыня Бетпак-дала.

По данным акимата Мойынкумского района, с начала года промышленными предприятиями района произведено продукции на 52,7 млрд тенге, индекс физического объема промышленного производства составил 97,1%. Хотя в 2018 году промышленность района дала продукции на 40,4 млрд тенге, ИФО составил 107%. На снижение индекса физического объема повлияло уменьшение в этом году производства цемента на 120,7 тыс. тонн в ТОО «Жамбылский цементный завод» по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Причиной этого называют несвоевременную работу АО «КЕGOC» и приостановление работы Хантауского цементного завода АО «ACIG».

С начала года общий объем инвестиций в основной капитал в районе составил 16 млрд. тенге, увеличившись в сравнении с 2018 годом в два раза, за счет строительства на территории района автодороги Мерке – Шу – Бурыл - Байтал.

В Мойынкумском районе зарегистрировано 1 262 субъекта малого и среднего бизнеса, из них 97 субъектов малого предпринимательства и 1 165 субъектов частного предпринимательства. Объем налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса составил 295,6 млн. тенге.

Что касается сельского хозяйства, то объем валовой продукции составил 3,8 млрд. долл. по сравнению с уровнем 2018 года, с ростом на 1,7%. Общая площадь района составляет более 5 млн га, земли сельскохозяйственного назначения - 684,7 га. С начала года 50 крестьянских хозяйств возвратили в государственную собственность земельные участки площадью 14,7 тыс. га, по причине неиспользования.

Как отметил глава региона Аскар Мырзахметов, пилотный проект увеличения доходов сельских жителей, реализуемый в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», позволит по итогам 2020 года обеспечить доходность семи тысяч семей. В облакимате заверили, что увеличение доходов на сумму не менее 104 тысячи тенге в месяц должны ощутить 35 тысяч жамбылцев. Доходы сельчан увеличатся в 2,5 раза.

Автор: Галина Скрипник