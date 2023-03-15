Освоение горелого леса в Аулиекольском районе - на контроле костанайской прокуратуры

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Прокуратурой Костанайской области совместно с областным акиматом и соответствующими органами контролируется вопрос заготовки и репликации гари на территории леса в Аулиекольском районе. От рубок в бюджет поступило уже свыше 600 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С декабря прошлого года в регионе реализуется проект по контролю за освоением горелого леса в Аулиекольском районе, где масштабным пожаром в сентябре прошлого года было уничтожено 32 тысчи га лесных массивов.

«В результате мобилизации ресурсов всех учреждений лесного хозяйства заготовлено гари объемом 46 тысяч кубических метров, в бюджет от рубок уже поступило 673 млн тенге, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.— Также в целях недопущения самовольных порубок в рамках проекта предусмотрено ежемесячное изучение космоснимков на предмет законности лесозаготовительных работ и соответствия площади вырубленного леса разрешительным документам, сверка выписанных билетов с выданными накладными, проведение регулярных совместных рейдов с инспекцией лесного хозяйства и дорожной полицией».

В прокуратуре отмечают, что принятыми мерами обеспечена законность лесорубочных работ, лесонарушения не допущены.

Как сообщалось, возгорание началось 2 сентября 2022 года на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района.

10 сентября лесной пожар в Аулиекольском районе Костанайской области был ликвидирован. Прокуратурой Костанайской области было начато досудебное расследование в отношении руководства лесного хозяйства в Аулиекольском районе, откуда предположительно и пошел огонь