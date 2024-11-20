Освобождение от декларации: в каких случаях Минфин будет запрашивать данные из банков
Премьер-министр Олжас Бектенов поддержал предложение по освобождению от сдачи декларации рядовых казахстанцев в 2025 году. В то же время, он поручил Министерствам финансов и цифровизации обеспечить получение сведений из всех цифровых баз, в том числе банков второго уровня, для фиксации и налогового контроля. О том, как это будет реализовано, рассказали в Комитете государственных доходов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Глава управления администрирования доходов физлиц КГД Дина Кусаинова напомнила, что по концепции 2010 года граждане должны были декларировать все активы, включая остатки на банковских счетах, квартиры и машины. Однако в 2020 году было решено освободить гражданских лиц от указания этих данных в декларациях, так как они уже доступны через цифровые базы данных.
— А от всех, кто представил форму 250, декларацию об активах и обязательствах, мы с банков второго уровня получили остатки на банковских счетах, потому что эти лица не показывали. Вот я, допустим, как госслужащая, в 2021 году представила декларацию. Свое имущество, квартиру, машину, которые зарегистрированы в уполномоченном органе, я не указывала, потому что эти данные есть, и остатки на банковских счетах тоже, так как банк передал эти данные в органы госдоходов, — рассказала Д. Кусаинова.
Что касается граждан, которые не войдут в систему всеобщего декларирования до 1 января 2025 года, Министерство финансов будет запрашивать данные из банков в случаях, когда гражданин попадает в зону риска.
— Например, если организация (место работы — прим. ред) представит данные о доходе гражданина за год в размере 10 млн тенге, а из баз данных станет известно, что он приобрел квартиру за 50 млн тенге, мы сделаем запрос в банк, чтобы узнать получил ли он кредит. Если банк говорит, что ничего не получал, то разница между доходом и стоимостью приобретенного имущества будет считаться необоснованной. Мы должны будем отправить гражданину уведомление, чтобы он пояснил, откуда взял такую сумму, и уплатил налог в размере 10%, — пояснила она.
Ранее сообщалось, что в Казахстане отменили последний этап всеобщего декларирования.