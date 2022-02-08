Освободить малый бизнес от обязательных членских взносов поручил Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛАН. КАЗИНФОРМ - Малый бизнес следует освободить от обязательных членских взносов. Об этом в ходе расширенного заседания Правительства заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Доля малых компаний в структуре отечественного бизнеса сегодня составляет более 90%. При реформировании палаты (НПП «Атамекен» - прим.) следует сфокусировать ее функционал именно на поддержке, защите и развитии малого бизнеса. При этом, малый бизнес следует освободить от обязательных членских взносов», - поручил Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания Правительства.
Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался относительно комиссий «посредников монопольных операторов и ненужных агентов». По словам Президента, «средства, которые казахстанцы могли бы тратить на себя, утекают в карманы компаний».
- Президент о фонде «Қазақстан халқына»: Его формирование должно идти в основном за счет крупной национальной буржуазии
- Возникли риски дефицита товарного газа – Касым-Жомарт Токаев
- Президент РК поставил конкретную задачу перед акимами районов
- Когда возместят ущерб пострадавшим при беспорядках предпринимателям в Алматы
- Президент поручил проверить результаты госпрограммы «Экономика простых вещей»
- Президент РК усомнился в данных акимов по вводу жилья
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана