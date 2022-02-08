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Освободить малый бизнес от обязательных членских взносов поручил Касым-Жомарт Токаев

8 Февраля 2022 13:19
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Освободить малый бизнес от обязательных членских взносов поручил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛАН. КАЗИНФОРМ - Малый бизнес следует освободить от обязательных членских взносов. Об этом в ходе расширенного заседания Правительства заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Доля малых компаний в структуре отечественного бизнеса сегодня составляет более 90%. При реформировании палаты (НПП «Атамекен» - прим.) следует сфокусировать ее функционал именно на поддержке, защите и развитии малого бизнеса. При этом, малый бизнес следует освободить от обязательных членских взносов», - поручил Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания Правительства.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался относительно комиссий «посредников монопольных операторов и ненужных агентов». По словам Президента, «средства, которые казахстанцы могли бы тратить на себя, утекают в карманы компаний».


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#Правительство РК   #Бизнес   #Заседание Правительства с участием Президента РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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