    18:28, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Осужденный на шесть лет экс-аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар подал апелляцию

    В Восточном Казахстане осужденный на 6 лет лишения свободы бывший первый заместитель акима области и экс-аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар подал апелляционную жалобу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жаксылык Омар
    Фото: акимат ВКО

    Информацию подтвердили в областном суде. При этом в судебной системе уточняют, что на данный момент материалы дела в апелляционную инстанцию еще не поступили.

    — Жалоба подана, однако само дело в апелляционный суд пока не передано, — сообщили в пресс-службе облсуда.

    Ранее суд вынес приговор, согласно которому отбывать наказание осужденный будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

    Жаксылык Омар был назначен первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области в апреле 2025 года.

    До этого он на протяжении шести лет он занимал должность акима Усть-Каменогорска.

    Информация о его задержании появилась в феврале этого года, позже ее подтвердили правоохранительные органы.

    Вместе с тем, как сообщалось ранее, осужденный не подпадает под амнистию и не сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
