Осужденный на шесть лет экс-аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар подал апелляцию

Информацию подтвердили в областном суде. При этом в судебной системе уточняют, что на данный момент материалы дела в апелляционную инстанцию еще не поступили.

— Жалоба подана, однако само дело в апелляционный суд пока не передано, — сообщили в пресс-службе облсуда.

Ранее суд вынес приговор, согласно которому отбывать наказание осужденный будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Жаксылык Омар был назначен первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области в апреле 2025 года.

До этого он на протяжении шести лет он занимал должность акима Усть-Каменогорска.

Информация о его задержании появилась в феврале этого года, позже ее подтвердили правоохранительные органы.

Вместе с тем, как сообщалось ранее, осужденный не подпадает под амнистию и не сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение.