Осужденная из СКО создала 40-килограммовое платье из бумаги

Ежегодно в женской колонии города Петропавловска проходит конкурс среди осужденных-женщин «Мисс учреждение». В предыдущие года мероприятие проводилось в форматах «Мисс Пампушка», «Супер келин» и «Снежная Королева». На этот раз конкурс состоялся в классическом формате, таким образом, участницы смогли полностью проявить свой творческий потенциал без ограничений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДУИС СКО.

Конкурс состоял из 4 этапов: «представление», «дефиле», «творческий конкурс» и «интеллектуальная викторина». Шесть участниц усиленно готовились к нему на протяжении месяца, собственноручно изготавливая костюмы, реквизиты для выступлений и портфолио, с целью удивить жюри и забрать главный титул. К слову, в состав жюри были приглашены заместители начальников учреждений №48 и №66, ветераны уголовно-исполнительной системы и начальник отдела воспитательной и социально-психологической работы с осужденными Департамента УИС.

Своим необычным нарядом членов жюри поразила участница №4 Серимбетова Гульбаршын, которая, к слову, и получила титул «Мисс учреждение-2023». На создание платья, камзола и саукеле в национальном стиле общим весом 40 килограмм было потрачено порядка 1200 листов бумаги А4, синтепон и несколько метров ткани.

Как отмечает Гульбаршын самым сложным было работать с проволокой при изготовлении каркаса платья. Второе платье участница совместно с девушками из отряда украсила порядка 3000 бабочками вырезанных вручную.

«Я очень рада что смогла достичь своей цели, стать Мисс Учреждение. Несмотря на то что я нахожусь тут всего лишь 3 месяца, сегодня я почувствовала бешеную энергетику зала. Все девушки меня поддерживали, танцевали и даже подготовили плакаты со словами поддержки. Я очень благодарна сотрудникам учреждения, особенно всем, кто мне помогал. Трудности конечно же были, особенно при изготовлении каркаса и нижней части юбки. Также в качестве реквизита мы сделали беркута, символ свободы, изображенный на Флаге нашей страны. Изготовить второй костюм было легче, но пришлось вырезать 3000 бабочек и украшать ими полностью платье и туфли», – говорит победительница конкурса.

За занятое первое место Гульбаршын вручили долгожданную корону. Остальные участницы также не остались без внимания и были награждены в различных номинациях.