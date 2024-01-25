Осуждены виновные в убийстве активиста в Акмолинской области

В 2019 году возле своего дома был убит активист Галы Бактыбаев из поселка Атасу. Уголовное дело уже не раз рассматривалось в судах. В последний раз оно было отправлено для рассмотрения в специализированный межрайонный уголовный суд Акмолинской области, который вынес очередной приговор организаторам и исполнителям убийства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе акмолинского областного суда, уголовное дело было рассмотрено с участием присяжных заседателей.

— Приговором суда четверо виновных Б., А., М. и Ж. осуждены за причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по сговору; хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия; незаконное приобретение, хранение, ношение оружия и совершение убийства группой лиц по сговору, способом, опасным для жизни других людей, из корыстных побуждений (по найму) активиста Г.Б., — пояснили в ведомстве.

Присяжные признали всех четверых виновными в совершении преступления.

Так, организаторам преступления, а это Б. и А., назначено 15 лет 6 месяцев лишения свободы каждому. Еще один фигурант дела А. лишен звания «подполковник полиции».

Главному исполнителю заказа М. назначено 16 лет лишения свободы, в его действиях признан опасный рецидив. Четвертому соучастнику Ж. назначено 3 года лишения свободы. Он освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока его отбывания.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, убийство Галы Бактыбаева произошло 28 мая 2019 года. Его застрелили на пороге собственного дома в посёлке Атасу.

По версии следствия, заказчиками убийства были жители посёлка Атасу — бизнесмен Азамат Букенаев и бывший полицейский Галым Ахмеджанов. По версии следствия, Букенаев и Ахмеджанов наняли киллера за один миллион тенге, также его снабдили оружием. 28 мая 2019 года убийца выполнил заказ и скрылся с места происшествия.