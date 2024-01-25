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    07:35, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Осуждены виновные в убийстве активиста в Акмолинской области

    сот
    Фото: Freepik

    В 2019 году возле своего дома был убит активист Галы Бактыбаев из поселка Атасу. Уголовное дело уже не раз рассматривалось в судах. В последний раз оно было отправлено для рассмотрения  в специализированный межрайонный уголовный суд Акмолинской области, который вынес очередной приговор организаторам и исполнителям убийства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе акмолинского областного суда, уголовное дело было рассмотрено с участием присяжных заседателей.

    — Приговором суда четверо виновных Б., А., М. и Ж. осуждены за причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по сговору; хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия; незаконное приобретение, хранение, ношение оружия и совершение убийства группой лиц по сговору, способом, опасным для жизни других людей, из корыстных побуждений (по найму) активиста Г.Б., — пояснили в ведомстве.

    Присяжные признали всех четверых виновными в совершении преступления.

    Так, организаторам преступления, а это Б. и А., назначено 15 лет 6 месяцев лишения свободы каждому. Еще один фигурант дела А. лишен звания «подполковник полиции».

    Главному исполнителю заказа М. назначено 16 лет лишения свободы, в его действиях признан опасный рецидив. Четвертому соучастнику Ж. назначено 3 года лишения свободы. Он освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока его отбывания.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Напомним, убийство Галы Бактыбаева произошло 28 мая 2019 года. Его застрелили на пороге собственного дома в посёлке Атасу. 

    По версии следствия, заказчиками убийства были жители посёлка Атасу — бизнесмен Азамат Букенаев и бывший полицейский Галым Ахмеджанов. По версии следствия, Букенаев и Ахмеджанов наняли киллера за один миллион тенге, также его снабдили оружием. 28 мая 2019 года убийца выполнил заказ и скрылся с места происшествия.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Суды Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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