Суд вынес приговор по делу об убийстве Галы Бактыбаева

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде суд вынес приговор подсудимым, которые обвинялись в убийстве гражданского активиста Галы Бактыбаева. Троих из них присяжные заседатели оправдали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Резонансное дело об убийстве общественника Галы Бактыбаева рассматривалось с участием присяжных заседателей в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области. Председательствующим судьей по делу был назначен Кайрат Касимов.

Прокурор запросил Букенаеву и Ахмеджанову 20 лет колонии с максимальным режимом безопасности. Иману Мияшеву, учитывая совокупность предъявленных статей и предыдущие правонарушения - 25 лет в учреждении чрезвычайной безопасности.

Изначально оглашение приговора ожидали в пятницу, 28 мая, однако судья отложил решение на три дня. Но и 31 мая из-за болезни одного из присяжных, оглашение перенесли на 1 июня. Сегодня суд огласил вердикт.

Азамат Букенаев, Галым Ахметжанов и Иман Мияшев были признаны невиновными в убийстве Галы Бактыбаева. По итогам голосования 10 из 12 присяжных проголосовали за оправдательный вердикт.

«По итогам голосования 10 присяжных проголосовали за оправдательный вердикт в отношении Азамата Букенаева, Галыма Ахмеджанова, Имана Мияшова, обвиняемых в организации и совершении убийства Бактыбаева. На основании вердикта присяжных Азамат Букенаев, Галым Ахмеджанов – оправданы за недоказанностью участия подсудимых в совершении уголовных правонарушений», - сообщили в пресс-службе СМУС по Карагандинской области.

Хоть присяжные и оправдали Имана Мияшова по основной статье обвинения, все же его признали виновным по в причинении средней степени тяжести вреда здоровью Бактыбаеву при нападении, совершенном незадолго до убийства, и приговорили к 5 годам лишения свободы.

Напомним, убийство Галы Бактыбаева произошло 28 мая 2019 года. Его застрелили на пороге собственного дома в посёлке Атасу. По версии следствия, заказчиками убийства были жители посёлка Атасу – бизнесмен Азамат Букенаев и бывший полицейский Галым Ахмеджанов. По версии следствия, Букенаев и Ахмеджанов наняли киллера за один миллион тенге, также его снабдили оружием. 28 мая 2019 года убийца выполнил заказ и скрылся с места происшествия.