Осужден мужчина, избивший врачей в Караганде

Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, по факту избиения врачей было возбуждено уголовное дело, и основной подозреваемый по санкции суда заключён под стражу на два месяца.

Второй участник инцидента, который является близким родственником основного подозреваемого, привлечен к административной ответственности. Он был задержан на 10 суток за нецензурные выражения в адрес врачей и неповиновение законным требованиям полиции.

— Вина К. доказана материалами дела, в том числе видеозаписью с камеры видеонаблюдения. Постановлением суда обвиняемый признан виновным по ст. 80-1 ч. 2, ст. 434 ч.1, ст. 667 ч.1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (проявление неуважения к медицинскому работнику, оказание неповиновения законному требованию сотрудника правоохранительного органа, мелкое хулиганство), и в соответствии с ч. 2 ст. 58 КоАП окончательно назначено наказание в виде 10 суток административного ареста, — сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды.



Напомним, 12 июня 38-летний житель Карагандинской области в ходе словесного конфликта нанес телесные повреждения двум врачам. Сотрудники полиции его задержали на месте и водворили в изолятор временного содержания.



