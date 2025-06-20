РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:16, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Осужден мужчина, избивший врачей в Караганде

    В Караганде сотрудники полиции на два месяца арестовали мужчину, избившего двоих врачей детской больницы. Второго участника инцидента взяли под стражу на 10 суток, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мужчина напал на врачей в Карагандинской области
    Кадр из видео

    Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, по факту избиения врачей было возбуждено уголовное дело, и основной подозреваемый по санкции суда заключён под стражу на два месяца.

    Второй участник инцидента, который является близким родственником основного подозреваемого, привлечен к административной ответственности. Он был задержан на 10 суток за нецензурные выражения в адрес врачей и неповиновение законным требованиям полиции.

    — Вина К. доказана материалами дела, в том числе видеозаписью с камеры видеонаблюдения. Постановлением суда обвиняемый признан виновным по ст. 80-1 ч. 2, ст. 434 ч.1, ст. 667 ч.1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (проявление неуважения к медицинскому работнику, оказание неповиновения законному требованию сотрудника правоохранительного органа, мелкое хулиганство), и в соответствии с ч. 2 ст. 58 КоАП окончательно назначено наказание в виде 10 суток административного ареста,  — сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды.


    Напомним, 12 июня 38-летний житель Карагандинской области в ходе словесного конфликта нанес телесные повреждения двум врачам. Сотрудники полиции его задержали на месте и водворили в изолятор временного содержания.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Суды Карагандинская область Врачи
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Сейчас читают