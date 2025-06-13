РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:50, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Мужчина напал на врачей в Карагандинской области

     По факту применения насилия в отношении медицинских работников возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел 12 июня в Карагандинской областной детской больнице, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Мужчина напал на врачей в Карагандинской области
    Фото: кадр из видео

    По предварительным данным, 38-летний житель области в ходе словесного конфликта нанес телесные повреждения двум врачам.

    Подозреваемый задержан на месте и водворен в изолятор временного содержания.

    Проводится досудебное расследование. Осуществляются все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего.


    В рамках реализации принципа «Закон и порядок» будет неукоснительно обеспечена неотвратимость наказания за противоправные действия. Насилие, особенно в отношении медицинских работников, недопустимо и квалифицируется как грубое нарушение общественного порядка.

    Как сообщалось, уголовную ответственность за нападение на медиков введут до конца года в Казахстане.

    Ранее родители трехлетнего ребенка напали на медиков в Кокшетау после ампутации пальцев.

    Сообщалось также, что родные умершей пациентки избили фельдшера костанайской скорой помощи. Нападение произошло во время одного из вызовов. После этого медик попал в больницу, было возбуждено уголовное дело.

    Позже министр здравоохранения отметила, что медицинские работники экстренной службы выполняют свою работу в условиях риска и высоких нагрузок.

    Теги:
    Здравоохранение Закон и право Регионы Казахстана Регионы Карагандинская область Видео
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Сейчас читают