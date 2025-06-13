Мужчина напал на врачей в Карагандинской области

По предварительным данным, 38-летний житель области в ходе словесного конфликта нанес телесные повреждения двум врачам.



Подозреваемый задержан на месте и водворен в изолятор временного содержания.



Проводится досудебное расследование. Осуществляются все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего.



В рамках реализации принципа «Закон и порядок» будет неукоснительно обеспечена неотвратимость наказания за противоправные действия. Насилие, особенно в отношении медицинских работников, недопустимо и квалифицируется как грубое нарушение общественного порядка.

Как сообщалось, уголовную ответственность за нападение на медиков введут до конца года в Казахстане.

Ранее родители трехлетнего ребенка напали на медиков в Кокшетау после ампутации пальцев.

Сообщалось также, что родные умершей пациентки избили фельдшера костанайской скорой помощи. Нападение произошло во время одного из вызовов. После этого медик попал в больницу, было возбуждено уголовное дело.

Позже министр здравоохранения отметила, что медицинские работники экстренной службы выполняют свою работу в условиях риска и высоких нагрузок.