Осуждаем теракты и беспорядки в РК с участием внешних сил – азербайджанская интеллигенция

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В связи с последними событиями в Казахстане представители азербайджанской интеллигенции выступили с обращением к народу и общественности братской страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Последние кровавые события в братском Казахстане вызывают большую тревогу у азербайджанской общественности, в том числе среди ученых и литераторов. Народы Казахстана и Азербайджана сохранили узы добрососедства, дружбы и братства, унаследованные от наших предков с древних времен. Нас объединяет общая религия, вера, культура и история.

Мы осуждаем теракты и беспорядки в Казахстане с участием внешних сил, желаем мира братской стране, которая всегда была колыбелью мира и солидарности. Мы тоже чтим память, погибших за свободу, процветание и мир в своей стране. Пострадавшим в ходе беспорядков желаем крепкого здоровья, терпения и выдержки.

В Казахстане всегда радушно относились к азербайджанцам. Наших соотечественников, подвергшихся кровавым репрессиям советской системы в 1930-х годах, великодушный казахский народ принял с великой душой, проявил к ним любовь и доброту. Потомки тех азербайджанцев вместе со своими казахскими братьями и сестрами, другими национальными меньшинствами и народами, проживающими в Великой степи, вошли в единую семью Казахстанского народа.

К сожалению, в Казахстане, где за 30 лет независимости было установлено общество мира и солидарности, внешние и внутренние враги смогли дестабилизировать обстановку. Теперь и у Казахстана есть своя история Кровавого января.

Вечная слава тем, кто погиб за Родину, за свою государственность.

Мы, представители азербайджанской интеллигенции, верим что мудрый и мужественный казахский народ быстро преодолеет трудности смутного времени и в сердце Евразии снова будет процветать наше братское и дружественное казахское государство. И справедливость восторжествует!

Мы, миролюбивые азербайджанцы, желаем мира и процветания братскому Казахстану и всему миру!!!» - говорится в обращении.

Отметим, 20 января объявлен траурным днем в Азербайджане и отмечается как День всенародной скорби. Эта дата также известна как «Черный январь», которая унесла жизнь сотни мирных жителей республики в результате подавления политической оппозиции подразделениями Советской Армии в 1990 году в городе Баку.