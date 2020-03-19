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Осуществление налоговых проверок на период ЧП могут прекратить в Казахстане

19 Марта 2020 18:41
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Осуществление налоговых проверок на период ЧП могут прекратить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане рассматривают вопрос освобождения сельхозтоваропроизводителей от земельного налога. Об этом сообщил директор департамента правовой защиты предпринимателей НПП «Атамекен» Шынгыс Темир в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Предлагается освободить сельхозтоваропроизводителей от земельного налога по землям сельхозназначения. Также предлагается перенести срок налоговой отчетности со второго на третий квартал, чтобы налоговую отчетность в декларации за первый и второй квартал можно было предоставить в уполномоченный орган уже в третьем квартале», - сказал Шынгыс Темир.

На данный момент, по его словам, также предлагается заморозить все пени и штрафы, прекратить осуществление налоговых проверок, выставление уведомления о результатах камерального контроля со стороны налоговых органов.

«Уполномоченный орган в этой части идет к нам на встречу», - подчеркнул Шынгыс Темир.


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Ключевые слова: Малый бизнес, Сельское хозяйство, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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