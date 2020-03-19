Осуществление налоговых проверок на период ЧП могут прекратить в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане рассматривают вопрос освобождения сельхозтоваропроизводителей от земельного налога. Об этом сообщил директор департамента правовой защиты предпринимателей НПП «Атамекен» Шынгыс Темир в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Предлагается освободить сельхозтоваропроизводителей от земельного налога по землям сельхозназначения. Также предлагается перенести срок налоговой отчетности со второго на третий квартал, чтобы налоговую отчетность в декларации за первый и второй квартал можно было предоставить в уполномоченный орган уже в третьем квартале», - сказал Шынгыс Темир.
На данный момент, по его словам, также предлагается заморозить все пени и штрафы, прекратить осуществление налоговых проверок, выставление уведомления о результатах камерального контроля со стороны налоговых органов.
«Уполномоченный орган в этой части идет к нам на встречу», - подчеркнул Шынгыс Темир.
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