Осуществление налоговых проверок на период ЧП могут прекратить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане рассматривают вопрос освобождения сельхозтоваропроизводителей от земельного налога. Об этом сообщил директор департамента правовой защиты предпринимателей НПП «Атамекен» Шынгыс Темир в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагается освободить сельхозтоваропроизводителей от земельного налога по землям сельхозназначения. Также предлагается перенести срок налоговой отчетности со второго на третий квартал, чтобы налоговую отчетность в декларации за первый и второй квартал можно было предоставить в уполномоченный орган уже в третьем квартале», - сказал Шынгыс Темир.

На данный момент, по его словам, также предлагается заморозить все пени и штрафы, прекратить осуществление налоговых проверок, выставление уведомления о результатах камерального контроля со стороны налоговых органов.

«Уполномоченный орган в этой части идет к нам на встречу», - подчеркнул Шынгыс Темир.