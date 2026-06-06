Остров в Балтийском море купили за 60 тысяч евро для проведения свадеб и фестивалей

Искусственный остров в Балтийском море, который когда-то использовался военно-морской базой ГДР, продали на аукционе за 60 тысяч евро, передает Kazinform со ссылкой на DW.

Новый владелец планирует превратить необычный объект в площадку для культурных мероприятий и свадебных церемоний.

Торги прошли в Гамбурге. На продажу выставили заброшенную бетонную платформу площадью 250 квадратных метров, построенную в 1954 году на 600 сваях.

По словам организаторов аукциона, интерес к объекту оказался неожиданно высоким. После публикаций в СМИ им ежедневно поступали сотни звонков от потенциальных покупателей.

Стартовая стоимость острова составляла 39 тысяч евро. В результате 20 раундов торгов цена выросла до 60 тысяч евро.

Победителем аукциона стала австрийская компания McCube, специализирующаяся на производстве модульных сборных домов. Глава компании Оливер Пезендорфер сообщил, что рассматривает возможность создания на острове культурно-развлекательного пространства. Также объект планируют использовать для проведения свадеб и других торжественных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Шанхае запущен национальный научно-технологический проект — первая в мире плавучая «искусственная островная» платформа для всепогодных глубоководных исследований.