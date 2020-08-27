Осторожность – наша сила

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С ослаблением карантина объекты культуры в стране начали потихоньку оживать, выстраивать планы своей дальнейшей творческой деятельности. Известные деятели культуры при этом призывают казахстанцев соблюдать необходимые санитарные нормы, уважать друг друга и заботиться о своих близких, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на газету «Казахстанская правда».

Бибигуль Тулегенова, народная артистка СССР:

«Исходя из опыта своих лет, могу сказать, что после ослабления карантинных мер нужно продолжать быть очень осторожным. Особенно это касается молодежи, которая сейчас очень тесно друг с другом общается. Как известно, коронавирус у некоторых проходит бессимптомно, при этом человек даже не догадывается, что он болеет. Соблюдение масочного режима – крайне необходимая мера для обеспечения безопасности всех нас. Нужно носить с собой антисептики для обработки рук. Хуже от этого никому не будет – наоборот. Врачи всю свою жизнь работают в масках, в перчатках и не жалуются на то, что им неудобно или тяжело дышать. Сегодня мы видим, как многие не жалеют ни себя, ни окружающих, ни медицинских работников. Необходимо понимать, что вирус никуда не делся, ослабление карантина не означает полное его отсутствие. Никогда не забуду один телевизионный сюжет, в котором выступала одна молодая девушка. Она вместе со своим папой попала в больницу с коронавирусом. Врачам удалось ее вылечить, но при этом она стояла у могилы отца, плакала и говорила: «Если кто не верит, что от коронавируса умирают, пусть придет на кладбище и посмотрит, что здесь творится…» Продолжайте быть осторожными, ответственными! Носите маски, пожалуйста!».

Роза Рымбаева, народная артистка Казахстана:

«Ношение масок должно стать необходимостью для каждого казахстанца. Расслабляться – не время. Никто не знает, где и кого этот вирус может настигнуть, поэтому лучше беречь себя и окружающих. Мы должны уважать друг друга. Я сама постоянно ношу маску, иногда даже двойную, совмещая с защитным прозрачным экраном. Нужно понимать, что это эффективная мера для сдерживания распространения вируса. Каждый из нас должен научиться жить по таким правилам. Мы, артисты, уже несколько месяцев работаем в онлайн-режиме, организовываем концерты, различные культурные мероприятия, работаем над созданием новых интересных событий, которые даже в виртуальном формате способны дарить радость, просвещать, заинтересовывать людей. Будьте здоровы и до скорых встреч!».

Ая Калиева, директор КГАТОБ имени Абая, заслуженный деятель Республики Казахстан:

«В период карантина наш театр продолжал свою активную деятельность с соблюдением всех санитарных норм и даже вошел в тройку лидеров по популярности у зрителей стран СНГ и разнообразию предлагаемых форм в онлайн-режиме по выбору независимого агентства «ТурСтат».

В настоящее время творческие и производственные коллективы начинают работу с учетом максимального соблюдения всех санитарных норм в части социальной дистанции, масочного режима, графика дезинфекционной обработки помещений. Для внутреннего пользования театр приобрел все необходимые средства дезинфекции. У нас везде установлены дозаторы с антисептиками, стационарные УФ-бактерицидные излучатели, у входа посетителей встречают охранники в масках, перчатках и с тепловизорами в руках.

Репетиционный процесс выстраивается по согласованным графикам – мы приходим небольшими мобильными группами, до 30 человек, с учетом вместимости аудитории, позволяющими соблюдать дистанцию в 1,5–2 метра.

Один из важных вопросов, над которым сейчас мы работаем, – это обеспечение безопасности наших зрителей. Уже разработаны схемы рассадки в зрительном зале, правила посещения театра, определены условия нахождения в активных зонах, гардеробе и прочих помещениях театра. Также прорабатывается вопрос по представлению зрителям наших творческих проектов в режиме open air.

Безусловно, театру как можно скорее хотелось бы вновь встретиться со своим зрителем в привычном формате. А для этого нужно с максимальной ответственностью следовать рекомендациям специалистов, соблюдать стандарт безопасности, уважать друг друга и не подвергать опасности себя и окружающих. Полноценный выход из карантина – в наших руках».

Заманбек Абдешев, поэт-переводчик, журналист:

«Коронавирусная инфекция распространяется не только у нас, но и во всем мире. Эпидемия очень опасна. Вначале многие не верили, были разные доводы, мнения, что пандемии нет. Но, пережив первую волну и массовое заболевание, народ начал верить. Из-за вирусной инфекции месяц назад мы лишились многих мастеров пера. Сейчас настало новое время, которое требует от каждого человека пересмотреть некоторые взгляды на жизнь. Мы пережили трудный период. Сейчас ситуация немного улучшилась. Но это не повод отпускать поводья. Насколько бы казахи ни были общительными, как ни любили бы устраивать пиршества, пока надо от них отказаться. Сейчас необходимо соблюдать все меры предосторожности, носить маски, дистанцироваться, дезинфицировать руки. Кроме того, по возможности не выходить из дома, отказаться от посещения людных мест. Все это делается в первую очередь для себя, для здоровья и благополучия близких, родных и будущего поколения. Все правила изложены и транслируются повсеместно. Я преклоняю голову перед врачами. Немало врачей, медицинских сестер месяцами были далеко от своего дома, ночевали в больницах, сражаясь с болезнью. А мы со своей стороны должны помочь медикам, облегчить их нагрузку и таким образом внести свою лепту. С помощью подобных мер, я считаю, мы победим эту эпидемию».