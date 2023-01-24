Остина Батлера и Кейт Бланшетт выдвинули на «Оскар» в актерских номинациях

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС – Американец Остин Батлер и австралийка Кейт Бланшетт номинированы на кинопремию «Оскар» в актерских категориях. Об этом было объявлено во вторник во время трансляции, которая велась на сайте Американской академии киноискусств, присуждающей эту награду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Батлер претендует на премию за главную роль в картине «Элвис». Вместе с ним в этой категории представлены Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Брендан Фрейзер («Кит»), Пол Мескал («Солнце мое») и Билл Найи («Жить»).

В категории «Лучшая актриса», помимо Бланшетт, сыгравшей главную роль в ленте «Тар», представлены Ана де Армас («Блондинка»), Андреа Райзборо («Ради Лесли»), Мишель Уильямс («Фабельманы») и Мишель Йео («Все везде и сразу»).

Фото: REUTERS/ Maja Smiejkowska