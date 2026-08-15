Остеопатия не признана доказанным методом лечения гипертонуса и задержки речи — Минздрав РК

О том, можно ли лечить гипертонус у детей, задержку речевого развития и последствия родовых травм с помощью остеопатии, рассказал заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Жандос Адильхан, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Министерстве здравоохранения РК разъяснили, имеет ли эффективность остеопатии научное подтверждение и какие клинические рекомендации действуют в Казахстане по ее применению.

— Министерство не признает остеопатические услуги научно доказанным медицинским методом лечения таких состояний у младенцев и детей, как гипертонус, плагиоцефалия, задержка речевого развития и последствия родовых травм. Также остеопатия не рассматривается как самостоятельный медицинский метод с доказанной безопасностью. При оказании медицинской помощи детям применяются клинические протоколы и рекомендации, основанные на принципах доказательной медицины, — сказал Жандос Адильхан.

Кроме того, он пояснил, проводилась ли в Казахстане государственная оценка эффективности и безопасности остеопатии.

— Поскольку остеопатия не входит в систему медицинских специальностей, в Министерстве отсутствуют сведения о проведении государственной оценки, подтверждающей ее эффективность и безопасность. Кроме того, в системе послевузовского медицинского образования программы повышения квалификации по остеопатии не предусмотрены, — говорится в ответе.

Ранее сообщалось, что остеопатия в Казахстане не лицензируется.