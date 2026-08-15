Остеопатия в Казахстане не лицензируется — Минздрав

Лицензируется ли деятельность остеопатов в Казахстане и какие требования предъявляются к таким специалистам? На вопросы корреспондента агентства Kazinform ответил заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Жандос Адильхан.

По данным Комитета, в Казахстане медицинской деятельностью могут заниматься только лица, имеющие профессиональное медицинское образование. Для оказания услуг в сфере традиционной медицины специалист должен иметь медицинское образование, соответствующий сертификат для допуска к клинической практике и лицензию на медицинскую деятельность.

— Деятельность в сфере традиционной медицины подлежит лицензированию. К ней относятся гомеопатия, гирудотерапия, мануальная терапия, рефлексотерапия, фитотерапия и лечение средствами природного происхождения. Эти услуги могут оказываться взрослым и детям в рамках амбулаторной, стационарной и стационарозамещающей помощи, — сказал Жандос Адильхан.

По словам спикера, медицинский работник, осуществляющий деятельность по этим направлениям, должен иметь сертификат для допуска к клинической практике по специальностям «Традиционная терапия» и «Традиционная медицина».

В специальность «Традиционная терапия» входят рефлексотерапия, мануальная терапия, су-джок терапия, гомеопатия, гирудотерапия и фитотерапия. В отношении остеопатии требования иные.

— Остеопатия не относится к медицинской деятельности, в связи с этим и на основании вышеизложенного сертификация специалистов и лицензирование данной деятельности не осуществляются, — отметил Жандос Адильхан.

Комитет также дал разъяснение относительно деятельности народных целителей. Деятельность народных целителей, не имеющих медицинского образования, также не лицензируется, и сертификация для допуска к клинической практике для них не проводится. Комитет медицинского и фармацевтического контроля в пределах своей компетенции осуществляет контроль только за деятельностью медицинских работников.

— Вместе с тем запрещается заниматься медицинской деятельностью без соответствующего сертификата специалиста. Осуществление лицом, не имеющим сертификата или лицензии, незаконной медицинской или фармацевтической деятельности влечет административную ответственность. Согласно статье 424 Кодекса об административных правонарушениях РК, в таких случаях предусмотрен штраф для физических лиц в размере 5 МРП, должностных лиц — 15 МРП, субъектов малого предпринимательства — 20 МРП, субъектов среднего предпринимательства — 50 МРП, субъектов крупного предпринимательства — 70 МРП, — сообщил заместитель председателя Комитета.

Кроме того, спикер напомнил, что согласно статье 132 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения запрещается проведение сеансов целительства с привлечением двух и более человек, в том числе с использованием средств масс-медиа.