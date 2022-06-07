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Оставшийся объем удобрений фермеры получат осенью – Минсельхоз РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
7 Июня 2022, 13:04
Оставшийся объем удобрений фермеры получат осенью – Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сообщил, что засыпка семян осуществлена на 100% от плана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно отчетным данным, засыпка семян осуществлена на 100% от плана, проблем с наличием семян, в том числе российской селекции, не наблюдалось. Проведена экспертиза семян, 99% из них признаны кондиционными, 92% соответствуют 1 и 2 классу посевного стандарта», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

По его словам, на субсидирование приобретения семян в текущем году в местном бюджете предусмотрено 11,8 млрд тенге.

«Что касается удобрений, то по данным акиматов областей, на текущий год запланировано внесение 670,2 тыс. тонн удобрений, что на 43,7 тыс. тонн больше прошлого года. По состоянию на 7 июня аграриям отгружено 396,1 тыс. тонн минеральных удобрений, всего заключено договоров на отгрузку 478,3 тыс. тонн минеральных удобрений. Оставшийся запланированный объем удобрений будет внесен осенью», - пообещал министр.

Он напомнил, что на субсидирование приобретения минеральных удобрений предусмотрено 38,4 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что более 13 млн тонн урожая пшеницы планируют собрать в Минсельхозе.


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