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Оставшихся на дороге 35 человек спасли в Туркестанской области

29 Ноября 2022, 12:57
Оставшихся на дороге 35 человек спасли в Туркестанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба МЧС РК сообщила о том, что спасатели помогли 35 гражданам, застрявшим на трассе в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ».

«29 ноября 2022 года на пульт 112 поступило сообщение о том, что в 55 км автодороги Кентау-Шолаккорган на перевале Ащысай в связи с гололедом образовался затор из двух грузовых и восьми легковых автомобилей с пассажирами.

Прибывшими на место ЧС спасателями отбуксировано два грузовых и восемь легковых автомобилей. 35 человек, в том числе двое детей спасены. Они в медицинской помощи не нуждались.

В аварийно-спасательной операции были задействованы 13 сотрудников и две единицы техники департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области.

ДЧС Туркестанской области призывает граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности», - говорится в публикации пресс-службы МЧС РК в Telegram-канале.


Фото: gov.kz

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