Оставшихся без крова 28 мактааральских семей обеспечат жильем

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 28 семей, проживающих в детских садах, банях и аварийных общежитиях Мактааральского района, будут обеспечены жильем в новом микрорайоне. Об этом во время рабочей поездки в Туркестанскую область сообщил глава Правительства Аскар Мамин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Жители подтопленных населенных пунктов, оставшиеся без крова, выразили свою благодарность за оказываемую помощь и поддержку.

Как сообщалось ранее, 22 мая Премьер-Министр РК Аскар Мамин проинспектировал восстановительные работы в Мактааральском районе. Аким области Умирзак Шукеев проинформировал главу Правительства о ходе восстановительных работ и о строительстве объектов транспортной, административной, социально-культурной и туристической инфраструктуры города Туркестан.

Кроме того, А.Мамин ознакомился со строительством нового микрорайона в поселке Мырзакент для 500 семей населенных пунктов Женис, Жанатурмыс и Достык, пострадавших в результате наводнения.

Напомним, после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов в этом районе. В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация.

Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступило к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане. Каждый из них получит по 100 тысяч тенге из республиканского бюджета.







