+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 19 °С
USD 414.46 EUR 451.35
RUB 5.77 CNY 58.12
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Оставшихся без крова 28 мактааральских семей обеспечат жильем

23 Мая 2020 07:19
Поделиться:
Оставшихся без крова 28 мактааральских семей обеспечат жильем

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 28 семей, проживающих в детских садах, банях и аварийных общежитиях Мактааральского района, будут обеспечены жильем в новом микрорайоне. Об этом во время рабочей поездки в Туркестанскую область сообщил глава Правительства Аскар Мамин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Жители подтопленных населенных пунктов, оставшиеся без крова, выразили свою благодарность за оказываемую помощь и поддержку.

Как сообщалось ранее, 22 мая Премьер-Министр РК Аскар Мамин проинспектировал восстановительные работы в Мактааральском районе. Аким области Умирзак Шукеев проинформировал главу Правительства о ходе восстановительных работ и о строительстве объектов транспортной, административной, социально-культурной и туристической инфраструктуры города Туркестан.

Кроме того, А.Мамин ознакомился со строительством нового микрорайона в поселке Мырзакент для 500 семей населенных пунктов Женис, Жанатурмыс и Достык, пострадавших в результате наводнения.

Напомним, после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов в этом районе. В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация.

Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступило к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане. Каждый из них получит по 100 тысяч тенге из республиканского бюджета.




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Премьер-министр РК, Туркестанская область, Происшествия, Акимат,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив