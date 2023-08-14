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    04:10, 14 Август 2023 | GMT +6

    Оставленная на плите еда привела к ЧС в Шемонаихе: спасены трое жителей

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пожарные г.Шемонаиха вынесли трех жильцов дома из задымленного помещения на свежий воздух. Еще двое пострадали и госпитализированы в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В г. Шемонаиха по улице Новосельская женщина, проживающая по соседству, заметила дым и вызвала пожарных. Прибыв на место происшествия, огнеборцы ПЧ-28,обнаружили густой едкий дым. В специальных аппаратах, предназначенных для работы в непригодной для дыхания среде, пожарные спасли из дома трёх человек, надев специальные капюшоны. Сотрудники ПЧ-28 Талгат Хакимов, Орынгали Дюсенгалиев, Медгат Амиров, Бекжан Сапиолданов, Архат Пайзолдин спасли пожилого мужчину 1946 года рождения, женщину 1954 года рождения, ещё одну 45-летнюю женщину вынесли на свежий воздух через окно.

    Двое пострадавших 1946 и 1954 года рождения госпитализированы в местную больницу.

    Задымление ликвидировано пожарными, его причиной стала пища, забытая на плите.


    Теги:
    Пожар Восточно-Казахстанская область МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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