Оставленная на плите еда привела к ЧС в Шемонаихе: спасены трое жителей

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пожарные г.Шемонаиха вынесли трех жильцов дома из задымленного помещения на свежий воздух. Еще двое пострадали и госпитализированы в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В г. Шемонаиха по улице Новосельская женщина, проживающая по соседству, заметила дым и вызвала пожарных. Прибыв на место происшествия, огнеборцы ПЧ-28,обнаружили густой едкий дым. В специальных аппаратах, предназначенных для работы в непригодной для дыхания среде, пожарные спасли из дома трёх человек, надев специальные капюшоны. Сотрудники ПЧ-28 Талгат Хакимов, Орынгали Дюсенгалиев, Медгат Амиров, Бекжан Сапиолданов, Архат Пайзолдин спасли пожилого мужчину 1946 года рождения, женщину 1954 года рождения, ещё одну 45-летнюю женщину вынесли на свежий воздух через окно.

Двое пострадавших 1946 и 1954 года рождения госпитализированы в местную больницу.

Задымление ликвидировано пожарными, его причиной стала пища, забытая на плите.