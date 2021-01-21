Оставившего на улице мальчика с разбитой головой фельдшера наказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы работники скорой помощи оставили на улице мальчика с разбитой головой. Об этом сообщила мать ребенка. На возмущение женщины ответили в скорой медицинской помощи города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в сети Facebook женщина написала, что ее 14-летний сын 16 января получил травму головы, упав на катке в парке культуры и отдыха имени Горького в Алматы. Он там находился со своим другом. В результате удара, ребенок частично потерял память и ориентир в пространстве.

Приехавшая на вызов скорая помощь повезла мальчика и его друга во взрослую 12 городскую больницу. Там же с телефона мальчика взяли фото номера ИИН и оставили их на улице во дворе больницы.

«Как пояснил друг мальчика, их не приняли в больницу, потому что им нет 15 лет, и фельдшер посоветовала им идти в детскую больницу. Просто оставили на улице без оказания помощи несовершеннолетнего ребенка с разбитой головой и сотрясением», - возмутилась женщина.

Мальчики были без денег. Они возвращались домой пешком, проделав большое расстояние.

«По приходу домой, конечно, была вызвана скорая, которая оперативно оказала помощь и незамедлительно доставила сына в 1 детскую городскую больницу, где ему зашили рану и положили в стационар», - добавила мать ребенка.





По данному факту написано заявление в полицию.

В пресс-службе скорой медицинской помощи подтвердили данный инцидент.

«Документы и все данные по озвученному факту собраны. Сегодня в отношении фельдшера прошел дисциплинарный совет. Фельдшер работает в течение двух лет. По характеру спокойная, замечаний по работе нет. Самостоятельно работает в течение года на разъезде. Свою ошибку признала. По решению комиссии вынесены дисциплинарные меры наказания», - ответили в пресс-службе ССМП Алматы.