Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество
Остановочные комплексы стандартизируют в Алматы
13 Октября 2022, 11:23

Остановочные комплексы стандартизируют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жительница Алматы на встрече с акимом города Ерболатом Досаевым просила установить названия на всех автобусных остановках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совершенно справедливо. У нас, к сожалению, в городе автобусные остановки не стандартизированы. Мы получили полномочия по разработке дизайн-кода города, включая остановочные комплексы. Возьмем бенчмарки. Со следующего года мы приведем в порядок этот вопрос. Остановки будут иметь стандартизированные вещи: название, маршрут и т.д. Надеемся, с 1 января 2023 года мы начнем менять эту ситуацию», - ответил аким Алматы Ерболат Досаев на вопрос жительницы Ауэзовского района.

В своем докладе аким также заявил, что в целях развития транспортной инфраструктуры в районе ведется работа по установке двух новых остановочных комплексов по западной стороне улицы Саина между улицами Жандосова и Шаляпина и по южной стороне улицы Кабдолова между Саина и Алтынсарина. Работы будут завершены до конца 2022 года.

Ранее аким Алматы прокомментировал вопрос строительства LRT.


Фото:gov.kz

Новости по теме
Уличные мошенники орудуют в Алматы
Водители автобуса и легковушки устроили драку на дороге в Алматы
Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
Читайте также
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
Жители Астаны отдали 45 млн тенге мошеннице в надежде получить госжилье
Как приучить ребенка к чтению - советы экспертов
Землетрясение произошло в 33 км на юг от Алматы
Уличные мошенники орудуют в Алматы
Водители автобуса и легковушки устроили драку на дороге в Алматы
Перенос VIP-терминала объяснили в аэропорту Алматы
На развитие науки планируется направлять 0,5% стоимости ремонта и строительства дорог – КаздорНИИ
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив