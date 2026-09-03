Остановки, арыки и берега водоемов обработают от грызунов в Алматы

В Алматы проведут осеннюю дератизацию на площади более 47 тысяч гектаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Осенняя дератизация пройдет в Алматы с 15 сентября по 25 октября 2026 года. Как сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы, в рамках работ обработают зеленые зоны, открытые биотопы, норы грызунов, арычные сети, берега рек и водоемов, а также территории остановок общественного транспорта.

Жителям частного сектора будут бесплатно выдавать специальную приманку с инструкцией и разъяснениями по ее применению. При этом частные территории, земельные участки, здания и сооружения должны обрабатывать сами владельцы. Это предусмотрено статьей 107 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Фото: акимат Алматы

В многоквартирных домах дератизация подвалов, чердаков, лестниц, контейнерных площадок и придомовой территории проводится за счет КСК, ОСИ. Владельцы и арендаторы помещений также должны самостоятельно проводить обработку своих территорий. Им рекомендуют провести обработку одновременно с городом.

Фото: акимат Алматы

Ранее специалисты рассказали, почему владельцам объектов не стоит ждать осени, если они заметят следы мышей или крыс.