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    Остановки, арыки и берега водоемов обработают от грызунов в Алматы

    В Алматы проведут осеннюю дератизацию на площади более 47 тысяч гектаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Остановки, арыки и берега водоемов обработают от грызунов в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Осенняя дератизация пройдет в Алматы с 15 сентября по 25 октября 2026 года. Как сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы, в рамках работ обработают зеленые зоны, открытые биотопы, норы грызунов, арычные сети, берега рек и водоемов, а также территории остановок общественного транспорта.

    Жителям частного сектора будут бесплатно выдавать специальную приманку с инструкцией и разъяснениями по ее применению. При этом частные территории, земельные участки, здания и сооружения должны обрабатывать сами владельцы. Это предусмотрено статьей 107 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

    Остановки, арыки и берега водоемов обработают от грызунов в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В многоквартирных домах дератизация подвалов, чердаков, лестниц, контейнерных площадок и придомовой территории проводится за счет КСК, ОСИ. Владельцы и арендаторы помещений также должны самостоятельно проводить обработку своих территорий. Им рекомендуют провести обработку одновременно с городом.

    Остановки, арыки и берега водоемов обработают от грызунов в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Ранее специалисты рассказали, почему владельцам объектов не стоит ждать осени, если они заметят следы мышей или крыс.

    Регионы Казахстана Санэпидконтроль Животные Безопасность Алматы Окружающая среда
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор