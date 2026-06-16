Грызуны на объекте: почему не стоит ждать осени

С наступлением теплого сезона многие владельцы жилых, коммерческих и производственных объектов замечают следы мышей или крыс, но нередко откладывают борьбу с ними до осени. Специалисты Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы МЦ УДП РК напоминают: ждать холодов в такой ситуации нельзя. Если грызуны появились летом, действовать нужно незамедлительно, передает Kazinform.

Как отмечает специалист Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы МЦ УДП РК Олеся Негрий, распространенное мнение о том, что грызуны заходят в здания только зимой, является ошибочным. В теплый период они активно размножаются, обустраивают гнезда и прокладывают постоянные пути передвижения внутри объекта.

— Если следы мышей или крыс появились уже летом, это означает, что проблема существует и будет только усиливаться. Ожидание осени может превратить локальную ситуацию в масштабное заражение объекта, — поясняет специалист.

Опасность заключается в высокой скорости размножения грызунов. Одна пара мышей за сезон может дать до 50–60 детенышей. Если не принять меры вовремя, к осени численность популяции значительно увеличится, а борьба с вредителями станет более сложной, длительной и затратной.

Кроме того, грызуны наносят серьезный материальный ущерб. Они постоянно стачивают зубы, перегрызая электропроводку, пластиковые трубы, утеплитель, деревянные конструкции и элементы отделки. Повреждение проводки может привести к короткому замыканию и риску пожара.

Не менее важен санитарно-эпидемиологический аспект. Мыши и крысы могут быть переносчиками опасных инфекций, включая лептоспироз, туляремию и геморрагическую лихорадку. Их помёт, шерсть и следы жизнедеятельности загрязняют продукты питания, складские зоны, рабочие поверхности и помещения, делая их небезопасными для людей.

С наступлением первых холодов ситуация может ухудшиться. Осенью, когда температура снижается, а на полях завершается уборка урожая, грызуны массово перемещаются в тёплые помещения, склады, подвалы, производственные и торговые зоны. Если к этому моменту объект уже заселён «местной» популяцией, новые особи легко присоединяются к ней.

Специалисты подчеркивают: защитить здание, где уже сформированы гнезда и маршруты передвижения грызунов, значительно сложнее. Поэтому профилактические меры необходимо проводить заранее, не дожидаясь сезонного увеличения численности вредителей.

В первую очередь необходимо ограничить доступ грызунов в помещение. Для этого следует заделать щели в фундаменте, стенах, дверных и оконных проёмах, закрыть вентиляционные отверстия мелкоячеистой металлической сеткой, проверить подвалы, складские и технические помещения.

Также важно лишить грызунов доступа к пище и воде. Продукты, сырьё и пищевые отходы должны храниться в герметичной таре, мусор необходимо своевременно вывозить, а помещения — регулярно убирать. Особое внимание следует уделять объектам общественного питания, складам, производствам, торговым точкам и местам массового пребывания людей.

При обнаружении признаков присутствия мышей или крыс специалисты рекомендуют не ограничиваться бытовыми средствами. На крупных объектах необходимо проводить профессиональную дератизацию с использованием приманочных станций и системного контроля.

Главный принцип профилактики — действовать на опережение. Устранить несколько особей и перекрыть пути их проникновения летом гораздо проще, чем осенью бороться с укоренившейся популяцией. Своевременная дератизация помогает снизить санитарные риски, защитить имущество, сохранить безопасность продукции и обеспечить благополучие людей на объекте.