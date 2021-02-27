Остановка возле Центрального стадиона будет временно недоступна в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Остановка «Центральный стадион» в Алматы будет недоступна в воскресенье 28 февраля. Об этом сообщили в акимате города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с проводимыми ремонтными работами 28 февраля текущего года на остановочных комплексах «Центральный стадион», расположенных в восточном и западном направлении по проспекту Абая, будет запрещена остановка для всех маршрутов №25, 34, 44, 57, 62, 66, 92, 98, 118, 120, 128, №5 ТП, 19 ТП, 25 ТП общественного транспорта. Все автобусные маршруты будут останавливаться по проспекту Абая в западном направлении на остановке «театр им.М.Ауэзова», в восточном направлении на остановке «Абая-Байтурсынова», - уточнили в управлении городской мобильности.

В управлении ранее сообщили, что в связи с проводимыми ремонтными работами троллейбусных линий на ул. Гоголя от ул. Кайырбекова - Бузурбаева 28 февраля, будет внесено изменение в схемы троллейбусных и автобусных маршрутов.