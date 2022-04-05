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Останки животных нашли на окраине села в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
5 Апреля 2022, 14:58
Останки животных нашли на окраине села в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В селе Тонкерыс Талгарского района Алматинской области найдены останки животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео, где мужчина показывает большое количество мусора, среди которого останки и разлагающиеся трупы животных, появилось в сети . Он также пожаловался на невыносимый запах.

В департаменте экологии по Алматинской области прокомментировали публикацию.

«Департаментом экологии по Алматинской области установлено, что отходы образуются в процессе деятельности ИП «Бадырхан», который занимается откармливанием и последующим убоем крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и других животных на мясо. На данный момент сотрудниками полиции Талгарского района ожидается директор данного предприятия для составления административного материала. Департаментом дано поручение акимату Талгарского района об организации работ по ликвидации свалки ИП «Бадырхан» в кратчайшие сроки. О проделанной работе и принятых мерах будет сообщено дополнительно», - сообщили в департаменте экологии.


Кадр из видео

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