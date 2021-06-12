Останки погибших воинов-казахстанцев переданы родным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил Казахстана состоялось мероприятие с участием родственников воинов-казахстанцев, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Благодаря усилиям поисковиков, вернулись из безвестности уроженец Каркаралинского района Карагандинской области Рапых Шамишев и красноармейцы Камен Жуманов, Толсубай (Толебай) Жумабеков, призванные Коргалжинским районным военным комиссариатом в феврале 1942 года. Они будут перезахоронены на родной земле.

«Мой отец, Шамишев Рапых, родился в 1912 году. В 1942 году его призвали из военкомата Каркаралинского района. Мне тогда было четыре года, а моему брату – два. По словам мамы, пришли из военкомата, и ночью мой отец ушел на войну. Мы плакали. Когда сказали, что его нашли, я не верила, думала, перепутали, наверное, как это так, спустя столько времени», – поделилась дочь солдата Еркеш Шамишева.

Останки были обнаружены российским поисковым отрядом «Пионер» в ходе международной экспедиции «Ржев. Калининский фронт-2021». В Казахстан они доставлены бортом военно-транспортной авиации Военно-воздушных сил Казахстана.

«К нам ежемесячно поступают до десяти обращений родных и близких по поиску погибших и пропавших без вести. Мы ведем тесную работу с поисковыми отрядами Казахстана и России, поддерживаем связь с военкоматами в поисках родственников бойцов, найденных на территории Российский Федерации», – поделилась сотрудник поисково-экспедиционного отдела Военно-исторического музея Национального военно-патриотического центра Асем Канапина.

Поисками воинов, которые в годы войны были призваны из Казахстана и пропали без вести, активно занимается общественное объединение «Atamnyn Amanaty».

«Сегодняшнее мероприятие – это итог огромной работы большого количества людей, организаций. В первую очередь – министерств обороны Казахстана и России и поискового отряда «Пионер», – рассказал председатель общественного объединения Мурат Молдагалиев.