Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш

НЬЮ-ПОРТ. КАЗИНФОРМ - На острове Уайт в проливе Ла-Манш найдены окаменелые останки нового, ранее неизвестного вида панцирных динозавров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

В последний раз останки неизвестного гигантского ящера на острове находили в 1865 году. Только что обнаруженный вид принадлежит к тому же семейству покрытых броней анкилозавров.

При жизни гигантская рептилия, названная учеными Vectipelta barretti, выглядела довольно устрашающе. Помимо закрывающей тело брони, шея и плечи динозавра были покрыты длинными шипами, которые тянулись по обеим сторонам примерно до середины хвоста.

Впрочем, использовалась вся эта внушительная амуниция не для нападения, а как раз для защиты от хищников: рацион самого динозавра был исключительно вегетарианским.

Возраст слоя грунта, в котором были найдены окаменелости, составляет от 66 до 145 миллионов лет.

Свое название Vectipelta barretti получил в честь профессора Пола Барретта, который последние 20 лет работает в лондонском Музее естествознания.

Сам профессор Баррет заявил, что польщен таким вниманием к своей персоне и ему весьма лестно заявить о себе миру именно таким способом, пошутив, что «любое внешнее сходство (с динозавром) является случайным».

Хотя новый динозавр и имеет некоторое сходство с ранее обнаруженным на острове другим ископаемым ящером (Polacanthus foxii), ученые не считают эти два вида анкилозавров близкими родственниками.

У них существенно отличается строение позвоночника (особенно шейного отдела) и костей таза. Кроме того, у вновь обнаруженного вида было значительно больше шипастых доспехов.

Куда больше общего новый вид имеет с анкилозаврами, обнаруженными в Китае. Это позволяет предположить, что в раннем меловом периоде эти животные свободно перемещались из Европы в Азию и обратно.

По словам другого сотрудника лондонского Музея естествознания, Стюарта Понда, находка проливает свет на разнообразие видов, обитавших в то время в Англии.

Он выразил уверенность, что новое открытие повлечет за собой повторный анализ и других подобных ископаемых останков, которые на протяжении полутора веков считались принадлежащими Polacanthus foxii.

Команда археологов, обнаружившая останки, утверждает, что место, где был найден новый вид, имеет огромное значение для понимания причин того, как и почему вымерли динозавры.

По этому поводу существует множество теорий, хотя наиболее вероятных причин массовой гибели 66 млн лет назад населявших Землю гигантских рептилий у ученых две: столкновение нашей планеты с астероидом и извержение супервулкана.

Статья, подробно описывающая находку, опубликована в издании Journal of Systematic Palaeontology.