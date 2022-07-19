19 Июля 2022 16:39

Останки лошади нашли при раскопках кургана раннего железного века в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Недалеко от Петропавловска проводятся археологические раскопки на кургане «Березовский», который относится к периоду раннего железного века, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Курган выявила археологическая разведка еще в 50-е годы прошлого века. Он состоит в списке археологических памятников местного значения. Работы по его исследованию пришлось ускорить. Вблизи кургана строится поселок «Солнечный-2». Иначе памятник будет безвозвратно потерян.

«В диаметре курган составляет по последним нашим меркам чуть более 35 метров со рвом и два метра в высоту. Бровка ориентирована с запада на восток. Обычно – с севера на юг, но здесь деревья, мы решили их сохранить. По стратиграфии мы видим, что курган имеет искусственное происхождение. Это не просто навал земли. По бровке видно, что самый верх – насыпная земля, далее – желтая глина, это земля, которую выбросили при выкапывании могилы. Чуть ниже – небольшой слой 5-6 см – нанесенная земля, как раз та, которая была примерно в 4 веке. И самый нижний слой – та, по которой ходили люди в то время. Мы всегда смотрим сразу после зачистки. Пока земля сырая, слои видно очень хорошо. Сейчас бровка высохла и цвета немного другие», - комментирует заведующий отделом по охране и использованию историко-культурного наследия Жанат Баймусенов.

Вкрапления красной глины говорят о том, что здесь было кострище. Археологи называют эти места прокалом. Внешне такая почва похожа на раскрошенный красный кирпич. По сути, обожженная глина.

В ходе раскопок на уровне 80-90 см от материка – так археологи называют слой земли, который не подвергся воздействию человека – были обнаружены останки двух лошадей. В восточной части ямы лежали останки лошади целиком: полный череп, весь скелет.

«Было видно, что ее положили в ритуальных целях. Курган сам провалился, лошадь лежала под наклоном. Скелет второй собрать целиком не удалось. Нашли лицевую челюсть и в очень плохой сохранности кости. Археологи, которые работают с костями, могут по цвету и состоянию кости определить, сколько лет она находится в земле. Точно – только после углеродного анализа. Примерно 4-5 век нашей эры», - отмечает Ж. Баймусенов.

Сейчас археологи начали вскрывать верхний слой надмогильной ямы. Почва очень твердая. Ее снимают послойно, аккуратно. Вполне возможно, что могут наткнуться на какие-либо останки, предметы.

«Могильное пятно всегда видно. Оно темнее и имеет границы. Планируем углублять вниз на уровень 2 метров и дальше. С курганами не всегда можно угадать: массовое там захоронение или единичное. На этом кургане не было так называемых подзахоронок. Он относится к скифо-сакскому периоду. Они возводили курганы над умершими. Позже здесь жили племена сарматов. Они врезались в сакские курганы, вырывали могилу определенной глубины и подзахоранивали. Сложно сказать, один человек здесь лежит или несколько. Одно точно – кости найдем», - говорит Ж. Баймусенов.

Сотрудники центра специально провели расчистку территории рядом с курганом, чтобы посмотреть, нет ли поблизости еще захоронений. Других могильных пятен не обнаружили.

Работают археологи на кургане около месяца. Сколько еще потребуется времени – неизвестно. Если встречается артефакт, его очищают, фотографируют, рисуют, замеряют. Корректирует график работы погода. Во время дождя раскопки прекращаются.

«В этом году заложили археологические работы сразу на четырех памятниках: Ботай, Ак-Ирий, Кызыл оба и Березовский. Раскопки последнего проходят в рамках совместной с прокуратурой программы сохранения историко-культурного наследия. Все памятники, которые были в списке, нанесены на карты. Подписаны охранные обязательства с людьми, которые работают на этих землях. Большинство опаханы. Объем работы проделан большой. По области еще есть много неучтенных курганов. Мы сейчас проводим мониторинг, по ходу находим новые курганы», - сказал Ж. Баймусенов.