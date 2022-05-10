10 Мая 2022 00:55

Остались без крыши над головой 11 костанайских семей

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Костанайцев, чьи дома сгорели в результате пожара, временно разместили в профилактории «Дружба», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Огнем было уничтожено 11 жилых домов, шесть хозяйственных построек и четыре автомобиля, из них один грузовой. Два жилых дома частично повреждены пожаром. Общая площадь сгоревших строений составила 1 тыс. квадратных метров», - прокомментировали корреспонденту агентства в ДЧС области.

Известно также, что костанайским акиматом для расселения жильцов подготовлен пункт временного размещения в профилактории «Дружба», рассчитанный на 20 койко-мест, организовано питание.

«Пожар был локализован в 20:15, а ликвидирован в 21:24. В тушении было задействовано от ДЧС 14 единиц техники и 85 человек личного состава, организован подвоз воды коммунальными службами. Причина и ущерб от пожара устанавливаются», - заключили в ДЧС.

Ранее сообщалось , что в Костанае крупный пожар распространился на жилые дома. Одна из возможных причин – возгорание камышей на набережной Тобола, которое перекинулось на территорию жилых домов.







