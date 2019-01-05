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Остаемся в элите: молодёжная сборная Казахстана разгромила датчан

5 Января 2019 01:24 130
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Остаемся в элите: молодёжная сборная Казахстана разгромила датчан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В канадском Ванкувере завершился решающий для молодёжной сборной Казахстана второй матч утешительного раунда чемпионата мира-2019 против Дании, передает МИА «Казинформ».

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Казахстан забросил две шайбы за первые пять минут матча с Данией на МЧМ-2019. Во втором периоде счет оставался неизменным 2:0. В третьем периоде казахстанский хоккеист Артур Гатиятов забросил еще две шайбы в пустые ворота датчан, итоговый счет 4:0. Таким образом наша сборная остается в элите еще на один год. Ворота нашей сборной защищал герой первой встречи Демид Еремеев.

Напомним, матчи за выживание проходят до двух побед. В первой игре казахстанцы выиграли у датчан со счетом 4:3. По итогам сегодняшней победной игры подопечные Сергея Старыгина сохраняют прописку в элите. 

В рамках группового этапа казахстанцы уступили Финляндии (0:5), США (2:8), Словакии (2:11) и Швеции (1:4), став последней командой в группе В. Разница забитых и пропущенных голов - 5:28. Датчане с четырьмя поражениями и разницей шайб 0:26 стали худшей командой в группе А.

Ранее, казахстанские хоккеисты сборной РК на молодежном чемпионате мира 2019 в Канаде подчеркивали, что на трибунах их сильно поддерживают.

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы призвал казахстанцев поддержать хоккеистов на МЧМ в Канаде. Об этом он написал на  своей странице в Facebook,

Встреча проходила на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере, вмещающем 18 910 зрителей. Матч в прямом эфире передавал телеканал QazSport.

 Фото: iihf.com

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Ключевые слова: Спорт,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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