Остаемся в элите: молодёжная сборная Казахстана разгромила датчан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В канадском Ванкувере завершился решающий для молодёжной сборной Казахстана второй матч утешительного раунда чемпионата мира-2019 против Дании, передает МИА «Казинформ».

Казахстан забросил две шайбы за первые пять минут матча с Данией на МЧМ-2019. Во втором периоде счет оставался неизменным 2:0. В третьем периоде казахстанский хоккеист Артур Гатиятов забросил еще две шайбы в пустые ворота датчан, итоговый счет 4:0. Таким образом наша сборная остается в элите еще на один год. Ворота нашей сборной защищал герой первой встречи Демид Еремеев.

Напомним, матчи за выживание проходят до двух побед. В первой игре казахстанцы выиграли у датчан со счетом 4:3. По итогам сегодняшней победной игры подопечные Сергея Старыгина сохраняют прописку в элите.



В рамках группового этапа казахстанцы уступили Финляндии (0:5), США (2:8), Словакии (2:11) и Швеции (1:4), став последней командой в группе В. Разница забитых и пропущенных голов - 5:28. Датчане с четырьмя поражениями и разницей шайб 0:26 стали худшей командой в группе А.



Ранее, казахстанские хоккеисты сборной РК на молодежном чемпионате мира 2019 в Канаде подчеркивали, что на трибунах их сильно поддерживают.



Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы призвал казахстанцев поддержать хоккеистов на МЧМ в Канаде. Об этом он написал на своей странице в Facebook,



Встреча проходила на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере, вмещающем 18 910 зрителей. Матч в прямом эфире передавал телеканал QazSport.



Фото: iihf.com