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    17:05, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Оспа обезьян: в Иордании зафиксирован первый случай

    Иордания
    Фото: Министерство здравоохранения Иордании

    Министерство здравоохранения Иордании заявило во вторник о первом подтвержденном случае заболевания оспой обезьян в королевстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам доктора Раеда Шбуля, генерального секретаря по эпидемиологическим вопросам министерства здравоохранения, в Иордании был подтвержден первый случай заболевания оспой обезьян.

    Согласно заявлению ведомства, лабораторные тесты в понедельник подтвердили наличие вируса у 33-летнего иностранца. У него наблюдались симптомы инфекции в виде кожной сыпи. Сообщается, что он был госпитализирован в больницу Аль-Башир в Аммане, но находится в стабильном состоянии.

    Имя подхватившего инфекцию не раскрывается, как и его гражданство.

    Министерство заявило, что будет обеспечивать полную прозрачность в отношении любых событий, связанных с заболеванием.

    По данным минздрава, это не первый случай в королевстве: в 2022 году был зафиксирован другой случай оспы обезьян. Тогда были соблюдены обычные процедуры, достаточные для предотвращения распространения инфекции и выздоровления пациента без каких-либо осложнений.

    ВОЗ классифицировала глобальную ситуацию с обезьяньей оспой как чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Более десятка африканских стран сообщили о вспышках заболевания, причем на Демократическую Республику Конго приходится более 90 процентов зарегистрированных случаев.

    Симптомы Mpox проявляются в виде лихорадки, увеличения лимфатических узлов, мышечной боли, усталости, озноба и сыпи, напоминающей ветрянку, на руках и лице.

    Считается, что циркулирующий в Африке штамм более заразен и более смертоносен, чем штамм «Clade II», который стал причиной глобальной вспышки заболевания, начавшейся в 2022 году.

    Теги:
    Обезьянья оспа В мире Оспа обезьян Здоровье Мировые новости Иордания
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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