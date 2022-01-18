Особое внимание в выступлении Президента уделено поддержке молодёжи – член павлодарского общественного совета

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Одним из важных моментов выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан член общественного совета Павлодарской области назвал намерение существенно поддержать молодёжь, дать ей работу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Внимательно прослушал Послание Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева «УРОКИ «ТРАГИЧЕСКОГО ЯНВАРЯ»: ЕДИНСТВО ОБЩЕСТВА – ГАРАНТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ». И я услышал много конкретики, важных вещей, - сказал член общественного совета Павлодарской области Александр Вервекин. – В нем было очень много важного, но классно то, что Президент сказал о поддержке молодёжи».

Ребята, создавая семьи, становятся молодыми родителями и уже с ребёнком на руках мыкаются по съёмным квартирам, получая не очень высокие зарплаты и две трети заработка отдавая за аренду жилья. Это грустно, считает эксперт. Молодым семьям не на что покупать одежду. Им не доступны госпрограммы. Если ещё у 22-25-летних мам и пап нет родственников, которые могли бы им помочь, то эти проблемы становятся совсем неподъёмными.

«Особое внимание в выступлении Президента уделено снижению молодёжной безработицы. Выпускники вузов, колледжей, ребята без образования тем более не всегда могут найти работу. Они перебиваются случайными заработками, выживают. Некоторые из-за этого могут переступить закон. Это архиважно!» - отметил А. Вервекин.

И хорошо, что Президент поручил Правительству рассмотреть возможность увеличения продолжительности участия в проектах «Молодёжная практика», «Первое рабочее место», оплаты труда в них и проработать возможность увеличения соответствующего гранта в два раза, который должен достичь 400 МРП, добавил член павлодарского областного общественного совета.