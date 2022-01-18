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Особое внимание в выступлении Президента уделено поддержке молодёжи – член павлодарского общественного совета

18 Января 2022 02:00
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Особое внимание в выступлении Президента уделено поддержке молодёжи – член павлодарского общественного совета

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Одним из важных моментов выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан член общественного совета Павлодарской области назвал намерение существенно поддержать молодёжь, дать ей работу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Внимательно прослушал Послание Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева «УРОКИ «ТРАГИЧЕСКОГО ЯНВАРЯ»: ЕДИНСТВО ОБЩЕСТВА – ГАРАНТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ». И я услышал много конкретики, важных вещей, - сказал член общественного совета Павлодарской области Александр Вервекин. – В нем было очень много важного, но классно то, что Президент сказал о поддержке молодёжи».

Ребята, создавая семьи, становятся молодыми родителями и уже с ребёнком на руках мыкаются по съёмным квартирам, получая не очень высокие зарплаты и две трети заработка отдавая за аренду жилья. Это грустно, считает эксперт. Молодым семьям не на что покупать одежду. Им не доступны госпрограммы. Если ещё у 22-25-летних мам и пап нет родственников, которые могли бы им помочь, то эти проблемы становятся совсем неподъёмными.

«Особое внимание в выступлении Президента уделено снижению молодёжной безработицы. Выпускники вузов, колледжей, ребята без образования тем более не всегда могут найти работу. Они перебиваются случайными заработками, выживают. Некоторые из-за этого могут переступить закон. Это архиважно!» - отметил А. Вервекин.

И хорошо, что Президент поручил Правительству рассмотреть возможность увеличения продолжительности участия в проектах «Молодёжная практика», «Первое рабочее место», оплаты труда в них и проработать возможность увеличения соответствующего гранта в два раза, который должен достичь 400 МРП, добавил член павлодарского областного общественного совета.


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#Президент Казахстана   #Павлодарская область   #Общество   #Молодежь   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Антон Гагарин

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