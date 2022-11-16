Особое внимание уделять защите прав женщин призвал Касым-Жомарт Токаев

16 Ноября 2022, 10:43

16 Ноября 2022, 10:43

Особое внимание уделять защите прав женщин призвал Касым-Жомарт Токаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Помимо культа знаний, еще одним важным признаком прогрессивной страны является статус женщины в обществе. Поэтому нам следует особое внимание уделять защите прав женщин. За последние годы мы значительно продвинулись в этом вопросе. Об этом сказал Глава государства в ходе встречи с общественностью Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Приняты комплексные меры для усиления ответственности за семейно-бытовое насилие и искоренение трудовой дискриминации.

Улучшены условия для материнства и воспитания детей. Государство на системном уровне расширяет возможности для участия женщин в политике, государственном управлении, бизнесе. Согласно глобальным рейтингам, по гендерному равенству Казахстан, наряду с Сингапуром, Южной Кореей, Японией, Объединенными Арабскими Эмиратами, стабильно входит в число ведущих азиатских стран.

В нашей истории женщины всегда играли важную роль и занимали особое место в обществе. Дочери Великой степи были надежными хранительницами культурных традиций и духовно-нравственных ценностей нашего народа. Поэтому неуклонно продвигаясь по пути прогресса и созидания, мы не должны поддаваться чуждым нашему менталитету веяниям, ограничивая права женщин», - отметил Президент РК.