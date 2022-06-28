28 Июня 2022 11:36

Особое внимание уделяется повышению кадрового потенциала медиасферы – глава МИОР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство информации и общественного развития РК разработало и реализовало Специальный план по обучению специалистов медиасферы на 2020-2021 годы. Об этом сообщил глава ведомства Аскар Умаров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство особое внимание уделяет повышению кадрового потенциала отрасли», - подчеркнул Аскар Умаров.

По словам министра, за период реализации Спецплана:

- подписаны меморандумы с ВУЗами по подготовке отраслевых журналистов, специализирующихся в узких направления различных сфер;

- запущена мультимедийная образовательно-информационная платформа;

- более 4 тыс. журналистов прошли обучающие курсы в медицинской, экологической, религиозной и IT-сферах;

- запущены новые образовательные программы.

Также было отмечено, что согласно поручению Главы государства, данному в рамках Послания 16 марта 2022 года, ведется работа по совершенствованию отраслевого законодательства в сфере СМИ. В настоящее время, создана рабочая группа совместно с журналистским сообществом и ведется комплексная работа по совершенствованию СМИ.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов отметил, что разрабатываемый проект закона о средствах массовой информации должен учитывать интересы государства, запросы общества и тенденции развития медиасферы.

«Новеллы проекта закона необходимо вынести на широкое обсуждение с участием неправительственных организаций, общественности, экспертного сообщества и журналистов. Поручаю Министерству информации и общественного развития продолжить работу по разработке законопроекта и обеспечить его внесение на рассмотрение в Парламент до конца текущего года», - поручил Премьер-Министр.