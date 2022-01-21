Особое внимание следует обратить на закупки компаний фонда «Самрук-Казына» - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственные закупки – огромный экономический ресурс, которым надо пользоваться правильно. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С этим у нас большие проблемы. Все еще велика доля закупок неконкурентными способами. Особое внимание следует обратить на закупки компаний фонда «Самрук-Казына». Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены – с этими фактами необходимо срочно разобраться. Даю месяц. Не будет решения, последуют жесткие меры. Вы все, надеюсь, убедились, что для меня формула «Платон мне друг, но истина дороже» имеет целевое значение», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также поставил задачу по снижению участия государства в экономике.

«Нужно принять кардинальные меры по реформированию так называемого квазигосударственного сектора. На сегодня это около 6,5 тыс. организаций. Следует пересмотреть в сторону сокращения основания и условия участия государства в предпринимательской деятельности», – поручил Касым-Жомарт Токаев.