Особое внимание надо уделить развитию въездного и внутреннего туризма - Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Нурсултан Назарбаев выступает с Посланием народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«Также необходимо усилить работу по развитию транспортно-логистического и других секторов услуг. Особое внимание надо уделить развитию въездного и внутреннего туризма для использования нашего богатого природного культурного потенциала. Правительству надо в сжатые сроки принять отраслевую программу», - отметил Президент Казахстана, выступая с Посланием народу страны.