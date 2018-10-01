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Особое внимание надо уделить развитию въездного и внутреннего туризма - Президент

5 Октября 2018 11:59 553
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Особое внимание надо уделить развитию въездного и внутреннего туризма - Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Нурсултан Назарбаев выступает с Посланием народу Казахстана, передает МИА «Казинформ». 

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«Также необходимо усилить работу по развитию транспортно-логистического и других секторов услуг. Особое внимание надо уделить развитию въездного и внутреннего туризма для использования нашего богатого природного культурного потенциала. Правительству надо в сжатые сроки принять отраслевую программу», - отметил Президент Казахстана, выступая с Посланием народу страны.

 

 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Дамир Байманов

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