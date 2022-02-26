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Особо крупную партию «синтетики» изъяли у жителя Тараза

26 Февраля 2022 23:46
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Особо крупную партию «синтетики» изъяли у жителя Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские полицейские задержали подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в рамках республиканского широкомасштабного оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек» сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области в ходе проведения комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий задержали 34-летнего жителя Тараза, занимавшегося сбытом синтетических наркотиков.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято синтетическое вещество «Альфа PVP» в особо крупном размере общим весом 772 грамма 610 миллиграммов.

«По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование по статье 297 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). За сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. В данный момент подозреваемый водворен в ИВС города Тараза», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Аскар Джумабеков.

Напомним, накануне сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области за двое суток выявили 22 факта наркоправонарушений. Зарегистрировано пять уголовных правонарушений, выявлено шесть уголовных проступков, 11 административных правонарушений.







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#Жамбылская область   #Борьба с наркотиками  
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Автор:

Галина Скрипник

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