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    19:00, 26 Май 2021 | GMT +6

    Особенный подарок сделали выпускники в Созакском районе

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    СОЗАКСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – В селе Тасты Созакского района выпускники общей средней школы им. Абая, окончившие образовательное учреждение в 2001 году, сделали особенный подарок сельчанам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    На средства выпускников проведены работы по освещению центральных улицы Наурыз и Абая протяженностью 1,3 км.

    Кроме того, на пересечении улиц Абая и Кажымухана выпускники установили монумент (10х8), на котором на латыни высечено «Мен Тастыны сүйемін» (Я люблю Тасты). Архитектурное сооружение огородили специальным забором. С поздравительной речью выступил аким сельского округа Манас Тлеулинов, который вручил благодарственное письмо акима района Салыхана Полатова.


    Теги:
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