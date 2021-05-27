Особенный подарок сделали выпускники в Созакском районе

СОЗАКСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – В селе Тасты Созакского района выпускники общей средней школы им. Абая, окончившие образовательное учреждение в 2001 году, сделали особенный подарок сельчанам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

На средства выпускников проведены работы по освещению центральных улицы Наурыз и Абая протяженностью 1,3 км.

Кроме того, на пересечении улиц Абая и Кажымухана выпускники установили монумент (10х8), на котором на латыни высечено «Мен Тастыны сүйемін» (Я люблю Тасты). Архитектурное сооружение огородили специальным забором. С поздравительной речью выступил аким сельского округа Манас Тлеулинов, который вручил благодарственное письмо акима района Салыхана Полатова.