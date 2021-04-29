НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Особенности регионов Казахстана назвал предприниматель Олжас Сулеймен, выступая на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда меня спрашивают, в чем секрет успеха, я с гордостью говорю, что родился в Караганде, где мне заложили фундамент. Вырос в Шымкенте, где научился азам бизнеса. Ведь, лучше шымкентских бизнесу никто не научит. И поехал в Атырау, где зарядился боевым духом и духом конкурентоспособности на международном уровне. В этом и особенность нашей многонациональной страны, которая дает нам такие возможности, где зарядился боевым духом и духом конкурентоспособности на международном уровне», - сказал Олжас Сулеймен.

Он также добавил, что благодарен своей стране и всему старшему поколению за все возможности, которые есть.

Напомним, в Нур-Султане состоялась XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана. Сессия прошла под лозунгом «30 лет единства, мира и согласия». В работе сессии в формате онлайн приняло участие более 550 человек. В их числе члены Ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, представители НПО, научной, творческой интеллигенции и СМИ.