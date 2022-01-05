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Особая вина за допущение протестной ситуации лежит на Правительстве - Глава государства
5 Января 2022 09:22
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на Правительстве, в частности, на Министерстве энергетики, а также компаниях «Қазмұнайгаз» и «Қазақгаз». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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