Основой предыдущего Послания Президента стала концепция Слышащего государства - Лаура Демесинова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Насколько успешно было реализовано предыдущее послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева? Чего ожидать от нового послания Главы государства народу Казахстана? Свое мнение в телефонной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» высказала исполнительный директор Ассоциации стипендиатов международной стипендии Президента РК «Болашак», советник председателя правления АО «НК СПК Astana» Лаура Демесинова.

«Почти полгода вся страна находилась дома на карантине. Поэтому, учитывая эпидемиологическую обстановку в стране и во всем мире, казахстанцы ждут Послания Президента. В прошлом году основным посылом президентского послания, который реализовывался, стала концепция Слышащего государства. Это было одно из основных направлений, на которое акцентировал внимание Касым-Жомарт Токаев. Почти все пункты концепции Слышащего государства активно реализуются в наши дни. К примеру, многие госорганы в период пандемии перешли на онлайн-режим работы. Непосредственно они каждый день слышат обращения граждан и взаимодействуют с населением», - прокомментировала она.

По ее словам, в своей предвыборной программе Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на создание Национального совета общественного доверия и формирование Президентского молодежного кадрового резерва. «Это стало ярким событием в нашей стране. Хотелось бы отметить, что в Национальный совет общественного доверия входят именно те люди, которые нужны, полезны обществу», - считает Лаура Демесинова.

В ходе телефонной беседы она также поделилась своем мнением о том, чего стоит ожидать от предстоящего Послания Президента народу Казахстана.

«Глава государства обратится с Посланием в довольно тяжелый период. Пандемии коронавируса никто не ожидал. Поэтому, наверное, нужно ждать, что Касым-Жомарт Токаев озвучит те меры, которые нужно принять в период пандемии. Возможно, вопрос коснется социально-экономического развития в стране, потому что ситуация показала, насколько необходимы изменения», - заключила исполнительный директор Ассоциации стипендиатов международной стипендии Президента РК «Болашак», советник председателя правления АО «НК СПК Astana» Лаура Демесинова.