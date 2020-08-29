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Основой предыдущего Послания Президента стала концепция Слышащего государства - Лаура Демесинова

29 Августа 2020 13:32
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Основой предыдущего Послания Президента стала концепция Слышащего государства - Лаура Демесинова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Насколько успешно было реализовано предыдущее послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева? Чего ожидать от нового послания Главы государства народу Казахстана? Свое мнение в телефонной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» высказала исполнительный директор Ассоциации стипендиатов международной стипендии Президента РК «Болашак», советник председателя правления АО «НК СПК Astana» Лаура Демесинова.

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«Почти полгода вся страна находилась дома на карантине. Поэтому, учитывая эпидемиологическую обстановку в стране и во всем мире, казахстанцы ждут Послания Президента. В прошлом году основным посылом президентского послания, который реализовывался, стала концепция Слышащего государства. Это было одно из основных направлений, на которое акцентировал внимание Касым-Жомарт Токаев. Почти все пункты концепции Слышащего государства активно реализуются в наши дни. К примеру, многие госорганы в период пандемии перешли на онлайн-режим работы. Непосредственно они каждый день слышат обращения граждан и взаимодействуют с населением», - прокомментировала она.

По ее словам, в своей предвыборной программе Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на создание Национального совета общественного доверия и формирование Президентского молодежного кадрового резерва. «Это стало ярким событием в нашей стране. Хотелось бы отметить, что в Национальный совет общественного доверия входят именно те люди, которые нужны, полезны обществу», - считает Лаура Демесинова.

В ходе телефонной беседы она также поделилась своем мнением о том, чего стоит ожидать от предстоящего Послания Президента народу Казахстана.

«Глава государства обратится с Посланием в довольно тяжелый период. Пандемии коронавируса никто не ожидал. Поэтому, наверное, нужно ждать, что Касым-Жомарт Токаев озвучит те меры, которые нужно принять в период пандемии. Возможно, вопрос коснется социально-экономического развития в стране, потому что ситуация показала, насколько необходимы изменения», - заключила исполнительный директор Ассоциации стипендиатов международной стипендии Президента РК «Болашак», советник председателя правления АО «НК СПК Astana» Лаура Демесинова.


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#Президент Казахстана   #Общество   #Послание Президента РК. Сентябрь 2019  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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