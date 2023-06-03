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Основоположнику казахской анимации Амену Хайдарову - 100 лет

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
3 Июня 2023, 23:00
Основоположнику казахской анимации Амену Хайдарову - 100 лет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 3 июня 2023 года на киностудии «Казахфильм» в творческом объединении «Казаханимация», по случаю юбилейной даты, на аллее звезд состоялось торжественное возложение цветов к памятному мемориалу Амена Хайдарова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Почтить его память собрались ветераны Отечественной анимации, внесшие весомый вклад в развитие казахской мультипликации. В рамках мероприятия была организована выставка, посвященная 100-летию Амена Хайдара. Также гостям мероприятия был представлен оцифрованный вариант первого произведения казахской мультипликации, вышедшего в 1967 году «Почему у ласточки хвост рожками?».

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Амен Хайдаров является основоположником Казахской анимации и занимал должность секретаря Союза кинематографистов, позже председателя Союза художников. Является обладателем «Знака почета», ордена «Парасат», ордена «Барыс» 3 степени, премии «Алтын Адам», лауреатом государственной премии Казахской ССР.

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Он выступил в роли режиссера-постановщика первой отечественной анимационной работы «Почему у ласточки хвост рожками», который был снят на киностудии «Казахфильм» в 1967 году и стал первопроходцем, основоположником казахской анимации.

Мультфильм стал обладателем многочисленных наград: лауреат 3 Всесоюзного кинофестиваля в Ленинграде, на кинофестивале мультфильмов занял почетное место. Мультипликационную работу показали в 48 странах. В список его работ входят такие анимационные проекты, как: «Аксак-кулан», «Хвостик», «Ходжа-Насыр - строитель», «Солнечный зайчик», «Волшебный ковер».

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В прошлом году казахской анимации исполнилось 55 лет. За эти годы было снято около 200 мультфильмов и ожило более 30 анимационых студий. В 2018 году была создана Ассоциация анимационных киностудий, которая, в свою очередь, проводит множество мероприятий, имеющих духовно-культурное значение. Среди них - ежегодный Международный фестиваль Amen animation film festival.
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Сегодня состоялся первый показ короткометражного мультфильма «Дерево Амен ага» снятого к 100-летнему юбилею Амена Хайдарова, по заказу Министерства культуры РК по содействию Государственного центра поддержки национального кино.


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