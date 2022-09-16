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Основным приоритетом ШОС остается укрепление региональной безопасности - Президент РК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Сентября 2022, 14:42
Основным приоритетом ШОС остается укрепление региональной безопасности - Президент РК

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Главы государства опубликовала текст выступления Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на заседании Совета глав государств – членов ШОС в расширенном формате. Об этом передает МИА «Казинформ».

Уважаемые коллеги!

В первую очередь, хочу выразить признательность Президенту Узбекистана Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву за исключительно радушный прием и безупречную организацию Саммита ШОС в древнем Самарканде – жемчужине Великого Шелкового пути.

Состав участников Шанхайской организации сотрудничества постоянно расширяется. Это убедительно свидетельствует о неуклонно растущем международном авторитете и влиянии нашей организации.

Современный мир вступил в опасный период серьезного обострения международной ситуации, где на первый план вышли методы санкционного давления, а также конфронтационные подходы к решению узловых глобальных проблем.

Отличительной чертой современной эпохи стал острый дефицит взаимного доверия.

В этих условиях крайне важной представляется задача укрепления уникального по своей сути «шанхайского духа», основанного на взаимном доверии, равноправном и открытом диалоге.

Перед нами стоит задача в полной мере раскрыть потенциал ШОС. Повышение эффективности организации и развитие многостороннего сотрудничества в различных областях отвечает интересам всех государств-участников.

Важно продолжить дальнейшее совершенствование деятельности организации, усилить прогнозирование основных тенденций на пространстве ШОС и за его пределами.

Деятельность ШОС убедительно показала актуальность основополагающих принципов, сформулированных в ее уставных документах: борьба против «трех зол», то есть экстремизма, терроризма, сепаратизма; а также защита суверенитета и территориальной целостности государств; невмешательство во внутренние дела.

Основным приоритетом ШОС остается укрепление региональной безопасности.

Необходимо продолжить реализацию ранее принятых документов предусматривающих совместную деятельность в данной актуальной сфере. Поэтому предлагаю наращивать сотрудничество в военно-политической сфере между оборонными ведомствами и специальными службами.

Важную роль здесь может сыграть укрепление взаимодействия ШОС с Центральноазиатским региональным информационным координационным центром.

Приобретают особую актуальность вопросы борьбы с киберпреступностью для создания инфраструктуры защиты информационного пространства организации.

Нам предстоит преобразовать ШОС в глобальную экономическую платформу.

Сегодня наша организация объединяет динамично развивающиеся экономики мира с колоссальным человеческим, ресурсным и технологическим потенциалом.

На долю государств – участников ШОС приходится около четверти общемирового объема ВВП, то есть более 23 триллионов долларов.

В нашем распоряжении богатейшие запасы энергоресурсов, угля, редких металлов и источников возобновляемой энергии.

В идейных и институциональных основах нашей организации отсутствуют конфронтационность и блоковость, что способствует росту международного авторитета и популярности ШОС, о чем я сейчас говорил.

Поэтому география участников шосовского процесса из года в год расширяется.

Это убедительное свидетельство высокой востребованности организации. На мой взгляд, ШОС – это самая успешная международная организация из всех существующих в современном мире.

Мы поддерживаем развитие экономического сотрудничества в ШОС в различных формах для постепенного перехода к свободному передвижению товаров, капиталов, услуг и технологий.

Своебразным драйвером роста на пространстве организации призвана стать реализация масштабных экономических проектов в рамках ШОС.

Перед нами стоит задача обеспечить надлежащее финансирование проектной деятельности организации.

Для этого у нас есть все необходимые экономические механизмы, разработаны стратегии, детальные программы и планы взаимодействия. Остается лишь их реализовать.

Хотел бы отдельно остановиться на приоритетных векторах экономического сотрудничества – транзитно-транспортной сфере, продовольственной и энергетической безопасности.

Серьезным успехом в деле улучшения логистической взаимосвязанности стало принятие Концепции сотрудничества стран ШОС по развитию эффективных экономических и транспортных коридоров.

Речь идет о железнодорожных перевозках по направлению «Китай – Европа» и Транскаспийскому международному транспортному маршруту, а также планах по строительству третьего железнодорожного пункта перехода на границе Казахстана и Китая.

Приглашаю партнеров по ШОС использовать открывающиеся в этой связи возможности.

Серьезным потенциалом обладает железная дорога «Казахстан – Туркменистан – Иран», которая открывает кратчайший путь из Восточной Азии в страны Персидского залива.

Динамично развивается транзитно-транспортное сотрудничество Казахстана с государствами Центральной Азии.

Мы приветствуем реализацию перспективных проектов, нацеленных на обеспечение взаимосвязанности стран нашего региона.

Поддерживаем усилия по расширению транспортных маршрутов между Центральной и Южной Азией, развитию трансевразийских коридоров «Север – Юг» и «Восток – Запад».

В целом, мы выступаем за создание новых и модернизацию действующих мультимодальных транспортных коридоров и логистических центров.

Отдельно хотел бы затронуть вопросы продовольственной и энергетической безопасности.

Государства ШОС – крупнейшие производители и экспортеры сельскохозяйственной продукции в мире.

Нам следует стимулировать расширение торговли сельхозпродукцией как внутри региона ШОС, так и за его пределами.

Участие наших государств в обеспечении бесперебойного функционирования международных цепочек производства и поставок продуктов питания будет содействовать сохранению устойчивости на мировом продовольственном рынке.

Отмечаем также необходимость уделять повышенное внимание развитию и рациональному использованию водных ресурсов.

Обеспечению глобального и регионального энергетического баланса будет способствовать совместная разработка Энергетической стратегии ШОС.

Считаем актуальным принятие Программы сотрудничества в области использования возобновляемых источников энергии.

Уважаемые коллеги!

Мы все возлагаем на ШОС большие надежды.

Уверен, наше многогранное и плодотворное сотрудничество в рамках организации придаст мощный импульс развитию наших государств.

Благодарю за внимание!


Фото: akorda.kz


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