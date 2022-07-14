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Основные задачи Правительства и Нацбанка назвал Касым-Жомарт Токаев
14 Июля 2022 11:14

Основные задачи Правительства и Нацбанка назвал Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основными задачами Правительства и Национального банка должны стать стабилизация инфляции и повышение доходов граждан. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Международные институты прогнозируют замедление темпов мировой экономики. Соответственно, инфляция может массово вырасти. Мы наблюдаем затяжной региональный кризис. Есть даже опасения, что эта ситуация приведет к глобальному кризису», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Глава государства подчеркнул, что основной задачей Правительства и Национального банка должны стать стабилизация инфляции и повышение доходов граждан. Также, по словам Президента, необходимо создать новые рабочие места.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что инфляция не стоит на месте и сейчас этот показатель в Казахстане достиг 14,5% и превысил уровень 2015 года.

Сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Казахстана.


Фото: akorda.kz


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Автор:
Корреспондент

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